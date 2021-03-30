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巴林国王哈马德会见王毅

2021年03月30日07:50 | 来源：新华社
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新华社麦纳麦3月29日电（记者涂一帆）当地时间3月29日，巴林国王哈马德在麦纳麦会见并宴请国务委员兼外长王毅。

王毅向哈马德转达了习近平主席的亲切问候。王毅表示，中方一贯主张国家不分大小一律平等。我们珍视中巴关系多年来取得的积极进展，愿同巴方携手打造大小国家平等相待、相互尊重、互利共赢的典范。中方坚定支持巴方维护国家主权、独立和稳定，乐见巴在维护地区和平方面发挥积极作用。中方赞赏巴在涉及中国核心利益问题上一贯给予中方坚定支持，愿同巴方不断加强政治、经贸、人文等各领域交流合作，推动双方友好合作关系与时俱进，造福两国人民，促进地区和平与发展。中方将继续为巴方抗击疫情提供力所能及的支持与帮助。

王毅强调，当前，人权问题被政治化的倾向值得高度警惕。一些西方势力动辄以人权为借口干涉别国内政、破坏别国稳定，这种做法实际上是对人权价值的亵渎。各国应共同举起不干涉内政旗帜，维护《联合国宪章》的宗旨，维护国际关系基本准则。大国尤其应当在这方面发挥表率作用。中方愿同包括巴林在内的发展中国家加强团结协作，维护两国的共同利益，维护发展中国家发展权利，维护国际公平正义。

哈马德请王毅转达对习近平主席的诚挚问候和良好祝愿。哈马德表示，巴中之间建立了良好互信，双方合作取得丰硕成果，有力支持了巴国家建设，巴方对此深表感谢。巴方希推动两国关系在现有基础上进一步深入发展，对在政治、经济等各领域加强对华合作都持积极态度。巴是首批同中方合作开展新冠疫苗三期国际临床试验的国家，希同中方继续深化疫苗合作。巴方钦佩中国取得的发展成就，反对把人权概念狭义化，赞同坚持不干涉内政原则，支持中方维护自身正当权益，支持中方为维护地区和世界和平与发展所做的努力。

双方还就共同关心的国际和地区问题深入交换了意见。

同日，王毅还会见了巴林王储兼首相萨勒曼，并同巴林外交大臣扎耶尼举行会谈。

(责编：艾雯、刘洁妍)

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