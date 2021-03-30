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巴林王储兼首相萨勒曼会见王毅

2021年03月30日07:48 | 来源：新华社
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新华社麦纳麦3月29日电（记者涂一帆）当地时间3月29日，巴林王储兼首相萨勒曼在麦纳麦会见国务委员兼外长王毅。

王毅表示，中方珍视同巴方的传统友谊，愿同巴方一道继承两国相互信任、相互支持的优良传统，共同维护两国正当利益，维护发展中国家的发展权利，维护世界和平稳定。中方赞赏王储殿下亲自参与中国疫苗临床试验，愿同巴方继续推进疫苗合作，为巴方抗击疫情提供力所能及的支持帮助。希双方加强“一带一路”倡议同巴“2030经济发展愿景”对接，拓展基础设施建设、大数据、电子商务等领域互利合作，助力巴经济提质升级。

王毅指出，当今世界进入动荡变革期，维护世界和平稳定需要各国携手合作。不干涉内政是国际关系基本准则，各国应当首先把自己的事情办好，肆意干涉他国内政，甚至捏造虚假信息打压其他国家，只会加剧国际紧张。多边主义是世界和平稳定的基石，是国际法治的基础，更是广大中小国家安身立命的保障。单边霸凌行径不得人心，搞集团对抗则是“伪多边主义”。疫情再次告诫我们，各国命运休戚相关。各国应当超越社会制度、意识形态和文化背景不同，共同建设好赖以生存的地球家园，携手构建人类命运共同体。

萨勒曼表示，近年来，巴中关系取得长足发展。巴方衷心感谢中方为巴抗击疫情提供的大力支持，为参与中国新冠灭活疫苗三期国际临床试验深感自豪。中国疫苗展示了充分的安全性和有效性，不仅保障了人民生命健康，也大大提升了巴人民对中国的认知与好感。巴方希同中方继续推进疫苗合作。作为世界上最重要的大国之一，中方坚持维护多边主义、维护以国际法为基础的国际秩序，将对世界的和平、稳定与繁荣产生深远影响。巴方坚决支持中方为此作出的努力。巴方愿同中方密切各层级交流互访，深化在能源、基础设施建设、高科技等领域合作，推动巴中友好合作关系再上新台阶。

(责编：艾雯、刘洁妍)

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