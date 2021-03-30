本报驻意大利记者 韩 硕

意大利近日开通了一条铁路医疗专列线路，用于转运新冠肺炎重症患者。在某些城市或大区重症监护病房紧缺的情况下，列车可将重症患者转移到医院压力较小的城镇，甚至是转移到欧盟其他国家治疗。

“用于转移患者的医疗火车已正式投入使用，作为机动救援力量，列车将随时待命。”意大利国家铁路集团首席执行官詹弗兰科·巴迪斯蒂表示。特别改造的医疗列车配备3节医疗车厢，可容纳21名重症患者。除了超声仪、血气分析仪、监护仪和呼吸机以外，列车还配备了紧急救援所需的担架和其他设备。据安莎社报道说，专列可搭载45名医生和护士，每节车厢都由至少5名专业人员组成的医疗团队负责，还配备有技术后勤人员和管理人员。

意大利卫生部长罗伯托·斯佩兰扎表示，医疗列车的开通对防疫工作起到重要作用，可以减轻医疗资源紧张地区的压力。“在正式投入运营前，意大利铁路部门和卫生及民防部门已经进行多次演习，以保证医疗专列应对各种突发状况。”巴迪斯蒂介绍。

“米兰所在的伦巴第大区、罗马所在的拉齐奥大区、都灵所在的皮埃蒙特大区等，都面临着重症患者日益增加的艰难时刻。不少城市的医疗机构人满为患，承受着巨大压力。我所在的医院将近一半的重症监护病床，都已用于收治新冠肺炎患者。” 罗马阿戈斯蒂诺·格梅利医院医生洛里斯·洛佩图索告诉记者，“医疗专列将有效缓解包括罗马在内的一些大城市的医疗系统压力，调动好意大利全国乃至一些欧洲邻国的医疗资源，让更多患者赢得生的希望。”

（本报罗马3月29日电）

《 人民日报 》（ 2021年03月30日 17 版）

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