本报驻泰国记者 赵益普

由联合国亚洲及太平洋经济社会委员会（亚太经社会）倡导发起的《亚洲及太平洋跨境无纸贸易便利化框架协定》近日正式生效，这是联合国框架下跨境无纸贸易领域的首个多边协定，将方便亚太各成员的商品更便利进入彼此市场。

该协定于2015年4月启动谈判，2016年5月完成谈判。中国、俄罗斯、韩国、印度和印尼等近30个亚太经社会成员先后加入。目前，协定已对中国、菲律宾、孟加拉国等5个已完成国内核准的创始缔约方生效。

协定共有25项条款，主要涵盖贸易便利化政策框架、跨境无纸贸易便利化以及电子形式的贸易数据和文档的互认等内容。协定要求，参与各方通过利用现有或创建新的跨境无纸贸易系统，实现电子形式贸易数据和文件的交换，特别是鼓励各方加快推动“单一窗口”系统建设并将其用于跨境无纸贸易；推动在成员之间建立电子形式贸易数据和文件的跨境互认机制，并允许成员缔结用于实施电子形式贸易数据和文件跨境互认的双边和多边互认安排。

亚太经社会执行秘书沙赫巴纳表示，跨境无纸贸易已被证明是促进全球贸易发展的有效方法。该协定可以帮助亚太地区大部分发展中国家将贸易成本降低20%以上。“希望更多国家参与进来，促进疫情后的区域经济复苏。”

亚洲开发银行经济研究与地区合作部门主管朴信阳表示，近年来，亚洲地区在简化贸易程序、促进贸易便利化方面取得了重大进展。但不同类别的措施实施情况不尽相同，区域内只有不到40%的经济体开始实施跨境无纸化贸易措施，比如使用电子原产地证书等。因此该协定的推出非常及时且有现实意义。

菲律宾是东盟地区第一个加入该协定的国家。菲律宾《亚洲商业周刊》总编辑洛佩斯对本报记者表示，长期以来，菲律宾跨境贸易无纸化程度不高。加入协定后，菲律宾跨境贸易有望提升效率和透明度，降低贸易成本。洛佩斯认为，在亚太地区，这一协定还将进一步丰富共建“一带一路”合作内容，增强贸易领域互联互通。

（本报曼谷3月29日电）

《 人民日报 》（ 2021年03月30日 17 版）

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