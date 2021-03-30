本报驻俄罗斯记者 殷新宇

俄罗斯国家杜马（议会下院）日前修订了刑法和行政犯罪法等法律，以严惩宣扬新纳粹主义、侮辱卫国战争老战士等行为。

根据修订后的法律，凡有公开对荣誉军人节日和纪念日不敬、为纳粹罪行辩护、恶意散布有关苏联卫国战争的虚假信息、侮辱卫国战争老战士等行为的人，将面临最高300万卢布（1美元约合76卢布）罚款和3年有期徒刑。法律还规定，利用新闻媒体散布相关违法信息、组成团伙有预谋实施犯罪或利用互联网传播相关不实信息，将面临最高500万卢布罚款及5年有期徒刑。

俄国家杜马主席沃洛金表示：“侮辱保卫祖国的人、试图篡改卫国战争历史、为纳粹主义辩护、质疑人民在伟大胜利中作用的行径是无法容忍的。今天的生活归功于我们的祖辈，捍卫历史记忆是我们共同的责任。”

据俄罗斯媒体报道，近年来，侮辱卫国战争老战士，亵渎、损毁纪念碑的事件时有发生。近日，鞑靼斯坦共和国扎因斯克市的几名青少年点燃一座卫国战争英雄纪念碑前的花环，并烧毁了整座纪念碑。去年4月，加里宁格勒有两名中学生用纪念馆前的“永恒之火”点燃香烟，引起人们的愤怒。鞑靼斯坦儿童权利监察员伊琳娜·沃尔涅茨认为，出现此类事件暴露出教育的缺失，“我们需要与青少年、家庭及学校一起努力，让学生理解为什么要修建纪念碑并致敬英雄。”

法律修正案起草人之一、俄国家杜马副主席伊琳娜·亚罗瓦娅表示，“修正案旨在保护那些在卫国战争中作出贡献的老战士不受非法分子侵犯。无论时间如何流逝，他们的功绩对俄罗斯人及世界来说意义非凡。”

俄罗斯舆论普遍认为，通过修订法律，尊重卫国战争历史和老战士的风气将得到进一步弘扬，在互联网上散播虚假和侮辱性信息的行为将得到有效遏制。

（本报莫斯科3月29日电）

《 人民日报 》（ 2021年03月30日 17 版）

(责编：郝江震、白宇)