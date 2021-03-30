本报驻墨西哥记者 刘旭霞

古巴首都哈瓦那以东120公里处的一座石油钻井平台上，钻柱下井时发出阵阵响声，戴着口罩和护目镜的工作人员有条不紊地操作着各种器械设备……中国石油集团长城钻探工程公司（长城钻探）古巴项目现场一派繁忙景象。

“在中古两国员工的坚守下，钻井平台保持了平稳运作。”长城钻探古巴项目部经理杜明翰表示，新冠肺炎疫情防控期间，项目部坚持防疫和生产同时抓，不仅实现所有员工零感染，还确保了项目连续作业和安全生产。

长城钻探古巴项目于2005年2月在当地获得作业资格证书并完成公司注册，同年8月第一口井在古巴开钻。如今，企业在古巴的业务已从单一钻井技术服务发展到综合工程技术服务，包括油气田勘探、煤层气和地热能开发等，拥有员工616人，其中本地员工超过七成，成为古巴最大、产业链最全的石油工程技术承包商。

“中国企业充分利用自身技术优势为古巴解决钻探难题提供优质方案，展现了高效的工作水平和专业精神。”项目合作方古巴国家石油公司中部油田钻井部主任胡里奥·希梅内斯表示，面对古巴大斜度大位移井的钻井难题，中方团队在号称古巴钻井“禁区”的区块成功解决了“坍、塌、卡、漏”等问题。“中国专家帮助我们建立完善的管理体系，培训近300名当地技术人员，建成4支自有钻井队，还为我们自营钻机提供维修保养服务。我们的自主发展能力不断增强。”

“在中国师傅指导下，我从一个外行成为专业人员。”项目古巴员工普伊格已在这里工作10年，他表示，项目中方专家全面细致地对古巴员工进行培训，并组织当地员工前往中国石油设施、技术中心等学习。“中国企业真心实意帮助我们建设本国石油工业，为员工提供全方位培训，传授知识经验。我会继续努力学习，为古巴石油工业发展贡献力量。”

古巴国家石油公司总裁胡安·托雷斯表示，经过共同努力，双方已合作完成100口井的钻探。“没有中国朋友的设备、技术、人员支持等，我们不可能取得今天这样的成就。我们将继续深化交流合作，促进古巴能源事业可持续发展。”

（本报墨西哥城3月29日电）

《 人民日报 》（ 2021年03月30日 03 版）

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