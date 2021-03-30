人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>国际

“促进古巴能源事业可持续发展”

本报驻墨西哥记者  刘旭霞
2021年03月30日05:42 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　古巴首都哈瓦那以东120公里处的一座石油钻井平台上，钻柱下井时发出阵阵响声，戴着口罩和护目镜的工作人员有条不紊地操作着各种器械设备……中国石油集团长城钻探工程公司（长城钻探）古巴项目现场一派繁忙景象。

　　“在中古两国员工的坚守下，钻井平台保持了平稳运作。”长城钻探古巴项目部经理杜明翰表示，新冠肺炎疫情防控期间，项目部坚持防疫和生产同时抓，不仅实现所有员工零感染，还确保了项目连续作业和安全生产。

　　长城钻探古巴项目于2005年2月在当地获得作业资格证书并完成公司注册，同年8月第一口井在古巴开钻。如今，企业在古巴的业务已从单一钻井技术服务发展到综合工程技术服务，包括油气田勘探、煤层气和地热能开发等，拥有员工616人，其中本地员工超过七成，成为古巴最大、产业链最全的石油工程技术承包商。

　　“中国企业充分利用自身技术优势为古巴解决钻探难题提供优质方案，展现了高效的工作水平和专业精神。”项目合作方古巴国家石油公司中部油田钻井部主任胡里奥·希梅内斯表示，面对古巴大斜度大位移井的钻井难题，中方团队在号称古巴钻井“禁区”的区块成功解决了“坍、塌、卡、漏”等问题。“中国专家帮助我们建立完善的管理体系，培训近300名当地技术人员，建成4支自有钻井队，还为我们自营钻机提供维修保养服务。我们的自主发展能力不断增强。”

　　“在中国师傅指导下，我从一个外行成为专业人员。”项目古巴员工普伊格已在这里工作10年，他表示，项目中方专家全面细致地对古巴员工进行培训，并组织当地员工前往中国石油设施、技术中心等学习。“中国企业真心实意帮助我们建设本国石油工业，为员工提供全方位培训，传授知识经验。我会继续努力学习，为古巴石油工业发展贡献力量。”

　　古巴国家石油公司总裁胡安·托雷斯表示，经过共同努力，双方已合作完成100口井的钻探。“没有中国朋友的设备、技术、人员支持等，我们不可能取得今天这样的成就。我们将继续深化交流合作，促进古巴能源事业可持续发展。”

　　（本报墨西哥城3月29日电）


　　《 人民日报 》（ 2021年03月30日 03 版）
(责编：郝江震、白宇)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部