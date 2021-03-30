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加强国际合作 共同应对挑战

——访新加坡国立大学亚洲研究所特聘院士马凯硕

本报记者  闫韫明
2021年03月30日05:42 | 来源：人民网－人民日报
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　　“世界经济复苏需要强大的动力引擎，我们应该感谢中国作出的重要贡献。”新加坡国立大学亚洲研究所特聘院士马凯硕近日接受本报记者书面采访时表示，中国率先成功控制疫情，率先实现经济复苏，为世界经济稳定发展注入了信心和动力。

　　“新冠肺炎疫情对全球经济造成重大冲击，也让人们更加清醒认识到，人类是一个命运共同体。”马凯硕表示，如果说全球化到来之前，世界各国分处不同的船只，那么随着全球化的不断发展，所有国家就像在同一条船上的不同船舱里。“如果赖以生存的大船沉没，每个船舱也随之倾覆。面对全球性挑战，任何国家都难以独善其身”。他指出，改革开放40多年来，中国经济社会快速发展，人民生活水平显著提升。中国批准区域全面经济伙伴关系协定，并表示将积极考虑加入全面与进步跨太平洋伙伴关系协定，“这不仅有利于中国，也是中国对人类发展作出的重要贡献”。

　　在应对全球性挑战的过程中，二战以后形成的、以联合国为核心的多边体系发挥了重要作用。“一些国家在逐步削弱多边体系，是一个非常严重的错误。”马凯硕表示，维护多边主义、加强国际合作，是解决全球挑战的有效途径。

　　马凯硕强调，中国表示永远不称霸，不扩张，不谋求势力范围，值得赞赏。他在新书《中国的选择》中对未来的中美关系发展提出建议，该书的中文译本即将面世。马凯硕指出，客观分析中美两国的利益诉求，可以发现两国在很多方面有着共同利益和合作空间。中美两国应当增进相互了解，管控分歧。“美国现政府尚未在与中国竞争或合作之间探索出一条连贯、合理的平衡道路，期待美国政府能以增进美国人民福祉为目标，停止对华贸易战，取消所有对华贸易关税和制裁措施。”

　　马凯硕说，疫情仍在全球蔓延，不同国家抗击疫情的成效出现巨大差异。“我在担任新加坡国立大学李光耀公共政策学院院长期间，曾提出从选贤用能、踏实务实、诚实守信三个维度来考察一国政府的治理成效。中国疫情防控取得重大战略成果，一个重要因素是中国形成了有效的国家治理体系和治理能力。我相信，中国的国家治理能力将持续提升。”

　　美国哈佛大学肯尼迪政府学院的一项学术研究表明，2016年中国政府获得中国民众支持率为93％。美国知名公关公司爱德曼发布的《2020信任度调查报告》也显示，中国民众对本国政府的信任度高达95%，在受访国家中位列榜首。在马凯硕看来，过去40多年是中国数千年历史上，经济社会发展取得最大成就的一段时期。不仅如此，中国的文化自信和民众精神面貌也大幅提升。

　　马凯硕表示，世界各国特别是贫穷的发展中国家，都在寻找出口市场以促进本国经济增长。中国拥有超大规模市场优势，坚持高水平对外开放，特别是对贫穷的发展中国家保持开放，加大力度从其他国家进口更多商品，将为各国经济增长和减贫发挥至关重要作用。


　　《 人民日报 》（ 2021年03月30日 03 版）
(责编：郝江震、白宇)

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