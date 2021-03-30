本报记者 周卓斌

“以人民为中心是中国共产党取得成功的关键。”埃塞俄比亚执政党繁荣党公共与国际关系部部长比基拉日前在接受采访时表示，几十年来，在中国共产党的领导下，中国人民创造了发展的奇迹。中国的成功经验值得其他发展中国家，包括埃塞俄比亚认真学习和借鉴。

比基拉长期关注中国发展经验。在他看来，中国共产党始终把全心全意为人民服务作为宗旨，这是中国创造发展奇迹的最重要秘诀。“关心人民遇到的实际问题，就解决问题（与社会各界）达成共识。中国共产党创造了有效的民主，建立了有效的治理。”

“习近平新时代中国特色社会主义思想强调发展要以人民为中心，始终把人民的利益放在第一位，努力让发展的成果惠及全体人民。”比基拉说，正是在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，新时代中国取得了一个又一个新的发展成就。这一重要思想根植于中国实际，同时对世界的发展也有重要意义，从而受到国际社会越来越多的认同和赞赏。“习近平新时代中国特色社会主义思想在中国的成功实践，也阐明了一个深刻的道理，即任何一个国家要取得发展的成功，一定要寻找到符合本国国情的发展道路，机械地照搬他国经验或理念不仅于事无补，甚至可能适得其反。”

在比基拉眼中，中国共产党带领中国人民创造奇迹的第二个秘诀，是高度重视科技创新。中国在科技研发、创新方面的投入有效推动了就业和创业，促进了经济繁荣。“中国创造奇迹的第三个秘诀，是向世界开放的决心。”比基拉说，在中国共产党领导下，中国坚定不移扩大开放，拥抱世界，为自身赢得发展动力，也让其他国家受益。

比基拉表示，中国共产党与埃塞执政党一直保持着密切交往。特别是近些年来，两党之间的良性互动和交流推进了两国人民的相互了解和两国关系的不断深化，对埃塞的政治、经济、社会等各方面发展起到了积极的推动作用。埃塞俄比亚繁荣党希望保持并深化与中国共产党的良性互动，分享中国共产党的成功经验和智慧。

去年5月，比基拉所在的埃塞俄比亚繁荣党与中共中央对外联络部联合举办网络研讨活动。双方围绕统筹推进疫情防控和经济社会发展及脱贫攻坚、非中携手抗疫和推动构建非中命运共同体等展开深入交流。

今年2月，比基拉通过视频连线方式，参加了中共中央对外联络部和中共新疆维吾尔自治区委员会共同举办的“中国共产党的故事”新疆专题宣介会，并在会上就新疆的减贫经验提问。“从中国脱贫攻坚的经验中，我们看到中国共产党强大的领导能力和勇于担当的责任感。”比基拉表示，贫困是全世界面临的共同挑战，埃塞俄比亚繁荣党可以向中国共产党学习借鉴如何带领人民摆脱贫困。

连续多年来，中国已成为埃塞俄比亚第一大贸易伙伴、第一大投资来源地和第一大工程承包方。埃塞俄比亚的第一条收费高速公路、第一个风电项目、第一条亚的斯亚贝巴轻轨、第一条现代化铁路亚吉铁路以及沿线工业园等项目，见证着中国与埃塞携手合作的丰硕成果，也见证着埃塞俄比亚迈向工业化、现代化的历史进程。比基拉说：“埃塞俄比亚人民从来自中国的投资中获益良多。中国的对外开放不仅造福了中国人民，也造福全球经济。”

比基拉表示，今年是中国共产党成立100周年。中国成功实现第一个百年奋斗目标，全面建成小康社会，这是一项历史性成就。“我衷心祝贺中国共产党，祝贺在中国共产党领导下不断创造奇迹的中国人民。”

《 人民日报 》（ 2021年03月30日 03 版）

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