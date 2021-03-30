新华社日内瓦3月29日电 中国常驻日内瓦代表团发言人刘玉印29日就联合国人权理事会人权与跨国公司问题工作组等特别机制专家涉华错误言论发表谈话指出，这些专家当天出于对中国偏见和政治目的，恶意歪曲事实，散布所谓“强迫劳动”谬论，中方坚决反对，完全拒绝。

发言人表示，中国是社会主义国家，56个民族像石榴籽一样紧紧抱在一起，都是中华民族大家庭的平等一员。中国政府坚持以人民为中心的执政理念，到2020年已消除绝对贫困。中国中央政府对少数民族地区发展更是倾注大量心力。2012年至2018年，中央财政对新疆补助达1.61万亿元人民币，新疆70%以上的财政支出用于改善民生，就业、教育、医疗、住房等方面惠民工程持续推进，新疆城乡居民人均可支配收入自1978年以来增长了上百倍。包括维吾尔族在内的各族人民完全具有自主择业、平等就业的权利和自由，他们正用自己的双手创造美好幸福生活。在保障少数民族权利、保障人民劳动就业权利方面，中国绝对是世界上的“优等生”。人权与跨国公司问题工作组企图抹黑中国，是找错了对象。

发言人说，中国制造业正在向中高端迈进，该工作组提到的农业、纺织业、服装业、汽车制造业等行业的自动化程度不断提高。举例而言，2020年新疆棉花机械采摘率已达70%，昌吉溢达纺织有限公司自动化率超过90%。中国很多行业正在向数字化、智能化发展，在世界上率先进入“互联网+”时代。中国每个村庄都有4G网络，5G网络也在飞速发展，包括新疆在内的各地农民通过互联网销售农产品早已成为潮流。我们不禁要问，在数字经济和智能化产业时代，怎么可能存在“强迫劳动”？该工作组成员自诩为“专家”，实际是坐井观天，对中国科技进步和相关行业发展一无所知，却散布在逻辑上根本站不住脚的谎言，只会成为世人的笑柄。

发言人说，个别西方国家和反华势力出于抹黑中国形象、破坏中国稳定、遏制中国发展的政治图谋，编造关于中国新疆所谓“强迫劳动”、“大规模监禁”等谎言，遭到包括新疆各族人民在内的全体中国人民一致谴责和唾弃。人权与跨国公司问题工作组积极配合反华势力，甘当“传声筒”、“放大器”，对中国政府多次向其提供的权威信息置之不理，在公开表态中只字不提，充当“装睡的人”，其政治倾向性昭然若揭，这严重违反人权理事会公正、客观、非选择性等原则。该工作组打着人权旗号，肆意对中国企业进行污名化，损害他们的名誉和形象，也严重损害维吾尔族劳动者的生计和人权。我们不禁要问，人权理事会设立特别机制是为了促进和保护人权，还是为了让他们侵犯人权？

发言人表示，我们欢迎公正、客观的各国朋友访问中国，访问新疆，不欢迎抱有偏见的人来中国搞所谓“有罪推定式的调查”。我们希望该工作组认真反省错误，纠正对中国的偏见，在履职过程中做好“家庭作业”，提高专业素养，摒弃出于政治考虑而无视基本事实和会员国权威信息、动辄公开发表错误言论等做法。

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