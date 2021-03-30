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中国常驻联合国代表：叙利亚当前局势反映出的问题值得深刻反思

2021年03月30日05:31 | 来源：新华社
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　　新华社联合国3月29日电 中国常驻联合国代表张军29日在联合国安理会叙利亚问题视频公开会上发言，指出叙利亚当前局势所反映出的很多问题值得深刻反思，强调国际社会应当全面综合施策，共同推动叙利亚早日实现和平、稳定和发展。

　　张军表示，叙利亚冲突延宕10年，给国家和人民带来深重苦难。事实反复证明，尊重国家主权和领土完整是必须维护的国际法准则，政治解决是处理热点问题的唯一可行方式，支持各国人民选择符合国情的发展道路是根本出路。政权更迭要不得也行不通，单边制裁只能使情况更糟，外来军事干涉必将造成更大灾难和严重后果。

　　张军说，当前形势下，国际社会应当统筹政治、安全、经济、人道等各个领域，推动叙利亚问题早日解决。必须牢牢把握政治解决的正确方向，坚持“叙人主导、叙人所有”原则，支持叙利亚人民自主决定国家未来。必须充分发挥叙利亚政府主导作用，支持通过跨线方式向叙利亚北部运输人道物资，从根本上改善叙人道局势。

　　张军说，单边强制措施已经成为叙利亚重振经济的最主要阻碍，必须立即完全解除。必须结束对叙利亚的外来占领，维护叙利亚主权、独立、统一和领土完整。《联合国宪章》对行使自卫权有明确规定，不容曲解和滥用。要坚决根除叙利亚境内的恐怖主义。在反恐问题上搞政治化和双重标准害人害己，后患无穷。

　　张军表示，早日解决叙利亚问题，是全体叙利亚人民的殷切期待，也符合地区国家和国际社会的共同利益。中方衷心希望叙利亚早日走出战争阴霾，恢复和平安宁，并愿继续为此发挥建设性作用。

(责编：郝江震、白宇)

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