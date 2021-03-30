新华社雅典3月29日电 3月29日，希腊总统萨克拉罗普卢在雅典会见到访的中国国务委员兼国防部长魏凤和。

萨克拉罗普卢说，希中都是文明古国，两国全面战略伙伴关系持续发展。感谢习近平主席对希腊独立200周年的祝贺，感谢中方在抗击新冠疫情上给予大力支持。希方重视中国在国际事务中的地位，赞赏中国经济社会发展成就和人权事业取得的巨大进步，愿积极参与“一带一路”和“17+1”合作。希望欧盟与中国保持密切沟通，共同推动世界可持续发展。

魏凤和介绍了中国两会、抗击新冠疫情、经济社会发展和新疆的实际情况。他说，中希两国友谊源远流长，共建“一带一路”成效显著。中国将与中东欧国家一道，推动各领域合作走得更稳、更实、更远。中国军队愿与希腊军队加强战略沟通、广泛开展人员培训、深化务实合作，把两军关系提升到更高水平。魏凤和强调，中国始终秉持人类命运共同体理念，坚定不移奉行防御性国防政策，努力与各国携手构建公平正义、共建共享的国际安全格局。

当日，魏凤和与希腊国防部长帕纳约托普洛斯举行会谈，就两国两军关系及国际和地区形势深入交换意见。

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