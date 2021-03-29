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王毅会见阿曼副首相法赫德

2021年03月29日23:22 | 来源：新华社
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　　新华社马斯喀特3月29日电 当地时间3月29日，国务委员兼外长王毅在马斯喀特会见阿曼副首相法赫德。

　　王毅表示，中阿两国都有着悠久文明，都是爱好和平的国家。古代“海上丝绸之路”曾连接两国人民，是双方友好交往的起点，也是中华民族同阿拉伯民族传统友好的纽带。中阿关系已成为大小国家平等相待、互利共赢的典范。双方注重增强政治互信，在涉及彼此核心利益问题上坚定相互支持，两国战略伙伴关系不断深化。这次访问中，双方一致同意加强“一带一路”倡议同阿曼“2040愿景”深度对接，拓展合作空间，造福两国人民。双方都积极主张推进国际关系民主化，维护多边主义，维护以联合国为核心的国际体系、以国际法为基础的国际秩序。双方都愿意共同努力，传承接续好两国的传统友谊，推动新时期中阿战略伙伴关系实现更大发展。

　　王毅指出，中国在中东地区从不谋求任何私利，不划分势力范围，不参与地缘争夺。中方愿意同中东国家开展南南合作，维护共同利益，实现共同发展。对于地区热点和历史遗留问题，中方支持中东国家以主人翁态度，通过对话协商、以中东方式予以和平解决。相信只要中东国家能够相互理解、相互包容、相互信任，就能携手构建更加和平稳定、发展繁荣的中东。中方赞赏阿方奉行温和务实的对外政策，同地区各国广泛接触，为维护地区和平稳定发挥独特作用。中国会继续做阿曼以及中东国家可靠的战略伙伴和长久的合作伙伴。

　　法赫德表示，无论在地区还是国际舞台上，中国都扮演着关键角色，为维护地区和世界和平发展发挥着重要作用。阿方十分珍视阿中友谊，愿大力拓展对华合作，推动阿中关系进一步发展。当前中东地区存在诸多矛盾纷争，地区国家应当同舟共济。阿方赞赏中方在对外交往中秉持互信和互利原则，希中方进一步发挥影响，为实现中东和世界的美好未来作出更大贡献。阿方愿同中方加强沟通协调，为实现地区和平稳定不懈努力。

(责编：郝江震、白宇)

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