新华社马斯喀特3月29日电 当地时间3月29日，国务委员兼外长王毅在马斯喀特同阿曼外交大臣巴德尔举行会谈。

王毅表示，中阿友谊源远流长，两国通过古丝绸之路开启的友好交往已成为中国和阿拉伯两大文明交流互鉴的缩影和典范。中方赞赏阿方坚定奉行一个中国原则，赞赏阿方在涉及中国核心利益问题上始终给予中方理解支持。我们也坚定支持阿曼维护国家主权独立和社会稳定，支持阿方自主探索符合自身国情的发展道路，愿做阿最可靠的合作伙伴，推动新时期中阿战略伙伴关系实现更大发展，携手构建人类命运共同体。

王毅说，中方愿同阿方深化“一带一路”倡议同“2040愿景”深度对接，高质量共建“一带一路”，扎实推进能源、投资、渔业、高新技术、人力资源等领域合作，实现优势互补、共同发展。希双方共同推动《中阿数据安全合作倡议》落地，提升发展中国家在全球数字经济规则制定中的发言权。双方要加强体育、旅游领域合作，增进两国人民友谊。中方愿同包括阿曼在内的海合会成员国一道，推动早日建成中海自贸区。

王毅指出，中东是中东人的中东，中东问题最终还是要通过中东人民友好协商来找到解决之道。中东地区多年来遭受了太多强权政治的介入和大国地缘争夺的影响。中方期望中东国家以自主自立精神，积极探索符合地区实际的发展道路，共同维护地区的和平稳定。作为中东和海湾国家的好朋友、好伙伴，中国将坚定地同中东人民站在一起，支持地区国家实现长治久安和发展繁荣。我们也欣赏阿曼一贯奉行的温和、包容外交政策，相信阿曼会为地区和平继续发挥独特作用。

巴德尔表示，阿中建交40多年来，两国关系取得巨大发展。阿方恪守一个中国原则，希同中方加强各领域合作，深化双方共同利益。阿方感谢中方为阿抗击疫情提供的帮助，希双方加强疫苗合作，共同提升地区和世界各国抗击疫情能力。阿方高度赞赏习近平主席提出的“一带一路”倡议，愿做共建“一带一路”的真诚伙伴。阿各领域都向中方开放，欢迎中国企业赴阿投资，推进双方在旅游、能源、可再生能源、矿业、科技、信息技术、人力资源领域合作。中国是维护国际平衡和全球稳定的重要力量。阿方高度赞赏中方在包括巴勒斯坦等地区热点问题上秉持的公正立场，赞赏中方为维护中东地区安全发挥的建设性作用，赞赏中方为维护国际法和国际关系准则、维护国际秩序稳定作出的积极贡献。阿方支持早日建成海合会－中国自贸区，愿同中方进一步加强沟通、密切协作，共同致力于地区和世界的和平与繁荣。

双方还就共同关心的国际和地区问题交换了意见。

双方宣布就签署全面互免签证协定达成一致。会谈前，双方共同见证签署中阿政府关于文化、新闻、卫生协定执行规划，并出席郑和纪念碑模型揭幕仪式。

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