新华社马斯喀特3月29日电 当地时间3月29日，国务委员兼外长王毅在马斯喀特会见阿曼苏丹办公厅大臣苏尔坦。

王毅请苏尔坦转达习近平主席对海赛姆苏丹的亲切问候。王毅表示，中国奉行独立自主的和平外交政策，一贯主张国家不分大小一律平等，这与阿长期奉行的和平外交政策相近。中国是阿长期可靠的战略伙伴，愿同阿巩固传统友好，深化各领域合作，推动新时期中阿战略伙伴关系实现更大发展。

王毅说，中方坚定支持阿方维护主权、安全和稳定，支持阿走符合自身国情的发展道路，欢迎阿在地区和国际事务中发挥独特的建设性作用。中方赞赏阿方在涉及中方核心利益问题上给予中方坚定支持。中方愿深化双方在经贸、投资、5G和信息技术等领域合作，助力阿实现经济多元化战略。感谢阿方为中国海军护航编队提供补给便利。希双方加强交流合作，共同打击一切形式的恐怖主义。

苏尔坦请王毅转达海赛姆苏丹对习近平主席的诚挚问候和良好祝愿。苏尔坦表示，阿中友谊源远流长，阿曼非常珍视同中国传统友谊，期待深化双边各领域合作。阿方欢迎中国企业赴阿投资，希同中方在信息技术等领域加强合作，在地区开展三方合作。阿方始终秉持中立、不干涉内政原则，愿同中方加强沟通协调，共同打击恐怖主义，促进地区和平、稳定和发展。阿方将继续为中国海军护航编队补给提供便利。

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