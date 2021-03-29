人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>国际

王毅会见阿曼苏丹办公厅大臣苏尔坦

2021年03月29日23:05 | 来源：新华社
小字号

　　新华社马斯喀特3月29日电 当地时间3月29日，国务委员兼外长王毅在马斯喀特会见阿曼苏丹办公厅大臣苏尔坦。

　　王毅请苏尔坦转达习近平主席对海赛姆苏丹的亲切问候。王毅表示，中国奉行独立自主的和平外交政策，一贯主张国家不分大小一律平等，这与阿长期奉行的和平外交政策相近。中国是阿长期可靠的战略伙伴，愿同阿巩固传统友好，深化各领域合作，推动新时期中阿战略伙伴关系实现更大发展。

　　王毅说，中方坚定支持阿方维护主权、安全和稳定，支持阿走符合自身国情的发展道路，欢迎阿在地区和国际事务中发挥独特的建设性作用。中方赞赏阿方在涉及中方核心利益问题上给予中方坚定支持。中方愿深化双方在经贸、投资、5G和信息技术等领域合作，助力阿实现经济多元化战略。感谢阿方为中国海军护航编队提供补给便利。希双方加强交流合作，共同打击一切形式的恐怖主义。

　　苏尔坦请王毅转达海赛姆苏丹对习近平主席的诚挚问候和良好祝愿。苏尔坦表示，阿中友谊源远流长，阿曼非常珍视同中国传统友谊，期待深化双边各领域合作。阿方欢迎中国企业赴阿投资，希同中方在信息技术等领域加强合作，在地区开展三方合作。阿方始终秉持中立、不干涉内政原则，愿同中方加强沟通协调，共同打击恐怖主义，促进地区和平、稳定和发展。阿方将继续为中国海军护航编队补给提供便利。

(责编：郝江震、白宇)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部