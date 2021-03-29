首批菲律宾政府采购中国新冠疫苗运抵马尼拉。菲律宾媒体供图

人民网曼谷3月29日电 （记者赵益普）据中国驻菲律宾大使馆网站消息，29日，菲律宾政府采购的首批100万剂中国科兴新冠疫苗运抵马尼拉维拉莫军用机场。据了解，这批疫苗由菲律宾航空公司的航班承运，是菲方采购的2500万剂科兴疫苗的首批，也是目前运抵菲律宾的首批由政府采购的疫苗。此前，菲律宾的新冠疫苗全部来自中国政府援助和世界卫生组织援助。中国政府曾在2月28日和3月24日分两批向菲律宾援助了科兴新冠疫苗。

在当天的交接仪式上，菲律宾总统杜特尔特和中国驻菲律宾大使黄溪连共同为满载中国疫苗的集装箱贴上标有“疫苗帮助我们战胜新冠病毒”的疫苗接种计划宣传海报，并当场取出疫苗样本进行展示。

杜特尔特总统表示，继上周中国援助菲的第二批40万剂新冠疫苗顺利运抵菲之后，今天我们又迎来了第一批菲政府采购的100万剂中国疫苗，衷心感谢中国政府协助菲方采购科兴疫苗。只要疫情形势允许，我希望早日赴华向中国领导人当面表达谢意。

菲律宾政府应对疫情总协调人加尔维兹向媒体表示，这批科兴疫苗抵菲是重大利好消息，将助菲持续推进大规模疫苗接种，有效降低新冠感染死亡率，最终实现全民免疫。菲律宾卫生部长杜克表示，在当前疫情形势严峻的背景下，这批科兴疫苗将为菲医疗工作者提供有效保护，也将助菲早日启动全民接种计划。

黄溪连表示，中方克服国内需求巨大、疫苗供应紧张的困难，及时回应菲方紧急需求，不仅率先向菲提供疫苗援助，而且优先考虑和协助菲方采购疫苗。无论是政府捐赠，还是商业采购，中方都是首个向菲提供疫苗的国家，充分体现出中菲守望相助、风雨同舟的传统友谊，展现了两国之间日益紧密的新时期伙伴关系。作为菲疫苗接种工作中的“主力军”，科兴疫苗的安全性、有效性正在得到菲民众广泛认可。相信未来中国疫苗将会源源不断抵菲，为菲全国疫苗接种计划和经济社会恢复加油助力。

(责编：苏缨翔、吴成良)