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蒙古国单日新增新冠确诊病例创新高

2021年03月29日21:11 | 来源：新华社
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新华社乌兰巴托3月29日电（记者阿斯钢 苏力雅）据蒙古国卫生部29日通报，该国过去24小时新增新冠确诊病例575例，创疫情暴发以来单日新增病例数最高纪录。

蒙古国卫生部数据显示，这575例确诊病例中有1例是境外输入病例，其余均为本土病例。至此，蒙古国累计确诊病例7589例，累计治愈病例4711例，累计死亡病例10例。

蒙古国国家紧急情况委员会当天举行会议，听取卫生部关于提高警戒级别以应对和遏制疫情扩散的建议，并原则同意从4月3日至18日提高首都等地区警戒级别至最高的红色。最终决定将由蒙古国政府在31日的例行会议上作出。

蒙古国国家传染病研究中心副主任特木伦说，当前疫情迅速蔓延，形势非常严峻，新增病例连续多日超过300例。除首都乌兰巴托外，全国已有14个省报告确诊病例。特木伦呼吁民众严格遵守防疫规定，正确戴口罩、勤洗手、不聚集，为早日控制疫情尽公民应尽的义务。

为应对疫情，蒙古国政府正积极向国际社会寻求新冠疫苗。截至29日，蒙古国已有近28万人接种。

(责编：苏缨翔、杨牧)

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