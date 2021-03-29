新华社华盛顿3月28日电（记者谭晶晶）美国疾病控制和预防中心最新数据显示，截至28日，全美报告变异新冠病毒感染病例达10985例。专家呼吁警惕变异新冠病毒和一些州解除限制措施后感染病例数再次上升的风险。

美疾控中心数据显示，这些变异病毒感染病例中有10579例感染英国首先报告的B.1.1.7变异病毒，288例感染南非首先报告的B.1.351变异病毒，还有118例感染巴西首先报告的P.1变异病毒。

目前美疾控中心将5种变异病毒定为“需要关注”的变异病毒，除上述3种之外，还有在加利福尼亚州发现的B.1.427和B.1.429变异病毒。有证据显示，这些变异病毒传播性更强，导致重症和住院的风险更大，且可能降低疫苗或其他治疗手段的效果。

美国日增新冠确诊病例数在一段时间下降之后，近期又有回升迹象。截至27日，美国近7天平均日增新冠确诊病例数约6万例，为3月5日以来的最高水平。美国国家过敏症和传染病研究所所长安东尼·福奇28日表示，变异病毒加速传播是新增病例数回升的一大原因，此外，许多州解除了室内堂食等行为的限制，随着春假来临社交活动增加，这些因素都会导致新增病例数上升。

美国约翰斯·霍普金斯大学最新统计数据显示，截至28日，美国累计新冠确诊病例超过3026万例，累计死亡病例超过54.9万例。

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