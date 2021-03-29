新华社东京3月29日电 专访：“三星堆考古新成果或能开创中国乃至世界考古学的未来”——访日本九州国立博物馆策展人川村佳男

新华社记者姜俏梅

日本九州国立博物馆策展人川村佳男日前在接受新华社记者视频专访时说，四川三星堆遗址考古新发现“是经过现场考古学研究人员的不懈努力，跨越多个领域运用科学技术等划时代方法取得的考古成果”，“这一考古成果或有可能开创中国乃至世界考古学的未来”。

川村的中国考古以及青铜器研究生涯，与一件三星堆出土文物有着不解之缘。第一次到中国旅行的川村当时还是个大学生，在四川省博物馆，他偶遇正在那里展出的众多三星堆遗址出土的青铜器，第一次见到了纵目面具。

“之前在高中历史课上学到的中国文明相关青铜器都是容器，而拥有如此奇特形状的面具和头像的青铜器文化在成都盆地兴盛，这远远超出了我的想象！”川村至今难忘“纵目面具”带给他的震撼，“正是它促使我走上中国考古学尤其是青铜器的研究之路。”

后来，川村进入东京国立博物馆工作。为纪念中日邦交正常化40周年，东京国立博物馆于2012年举办“中国王朝瑰宝特别展”，展品包括从夏朝到宋朝时代在中国各地出土的具有代表性的文物。当时负责东京国立博物馆中国考古展的川村时隔近20年再次与纵目面具面对面，“三星堆遗址出土青铜器是我立志从事中国考古学研究的契机，能与它重逢、参与布展，并将其魅力介绍给更多日本人，这令我十分高兴”。

川村目前在九州国立博物馆工作，仍在从事青铜器研究。谈及本次三星堆遗迹“上新”，对中国青铜器颇有研究的川村滔滔不绝。“许多研究人员应该已经猜到新发现中会有黄金制品。不过，最让我关注的是黄金制品出土量竟有如此之多。”

川村认为此次三星堆出土大量黄金制品，会给考古界提出两大课题。其一是有关中国文明多样性课题。三星堆文化用青铜制作武器和祭祀具，这一点和夏殷周有共通之处，但能制作出如此大量的黄金制品，还是令人惊讶。尽管同属中国文明或是青铜文明，三星堆文化中的青铜器外观却与黄河流域迥异。

其二是三星堆文化终结相关课题。此次出土大量黄金制品，应该会为有关1、2号坑性质争议，以及三星堆文化究竟如何消亡提供新线索。这些线索或许能为迄今为止无法揣测的三星堆文化终结问题提供新的解读空间。

对于本次三星堆遗迹考古成果，川村说：“即使从全球范围来看，这一考古项目也是非常先进且积极的，有很多值得日本研究人员学习的地方。”

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