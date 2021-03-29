新华社吉隆坡3月29日电（记者林昊）马来西亚卫生部29日发布的数据显示，截至当天中午，过去24小时该国新增新冠确诊病例941例，创2021年以来单日新增病例数新低，也是自去年12月9日以来首次降至1000例以下。

截至29日，马来西亚累计确诊新冠病例342885例，累计死亡1260例。

进入2021年后，马新冠疫情一度持续蔓延，单日新增病例数在1月底曾超过5000例，政府不得不在全国绝大部分地区实施“行动管制令”。随着新增病例数下降，政府已经根据各地区疫情实施相对宽松的“有条件行动管制令”或“复苏式行动管制令”。

根据马卫生部29日发布的数据，截至28日，马来西亚全国范围内已完成新冠疫苗接种超过58万剂，其中12.9万人已完成两剂接种。统管疫苗采购和接种计划的科学、工艺和创新部长哈伊里·贾迈勒丁29日表示，将于4月19日开始针对高龄人口和高风险人群的第二阶段接种计划。

根据马来西亚政府发布的方案，该国新冠疫苗接种分三阶段，首阶段于2月底开始，接种对象为医护人员等疫情防控一线工作人员，第二阶段为高龄人口和高风险人群，第三阶段接种范围扩大到18岁以上成年人，预计到2022年2月至少覆盖马来西亚总人口的80%。

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