人民网北京3月29日电 据外交部网站消息，外交部发言人赵立坚主持今日例行记者会。问答实录如下：

外交部、国家中医药管理局将于3月30日在北京联合举办“中医药与抗击新冠肺炎疫情国际合作论坛”。国务院副总理孙春兰将发表视频致辞。

总台央视记者：你刚才发布了孙春兰副总理将在“中医药与抗击新冠肺炎疫情国际合作论坛”发表视频致辞的消息。请进一步介绍论坛有关情况？

赵立坚：新冠肺炎疫情暴发以来，中医药积极参与全球抗疫，被多个国家借鉴和使用，成为疫情防控“中国方案”的一大亮点。为进一步深化中医药交流合作，构建人类卫生健康共同体，外交部和国家中医药管理局将联合举办“中医药与抗击新冠肺炎疫情国际合作论坛”，论坛的主题是“深化中医药交流合作，构建人类卫生健康共同体”。包括津巴布韦、乌克兰在内20多个国家和地区的政要、卫生主管部门高级官员和专家学者将通过视频连线方式深入交流。中方愿同各国一道，继续推进疫情防控国际合作，保护各国人民的生命健康。

澎湃新闻记者：3月27日，王毅国务委员兼外长访问伊朗期间，同伊朗外长扎里夫共同签署了《中华人民共和国和伊朗伊斯兰共和国全面合作计划》。请介绍这份计划的相关情况?

赵立坚：2016年1月，中国和伊朗就建立全面战略伙伴关系发表联合声明，双方同意达成一份全面合作计划。经过沟通商谈，不久前，双方就全面合作计划内容达成一致。3月27日，王毅国务委员兼外长在应邀对伊朗进行正式访问期间，同伊朗外长扎里夫共同签署了中伊全面合作计划。该计划重点是挖掘两国在经济、人文等领域的合作潜力，规划长远合作前景和路径，不包括量化的具体合同或指标，不针对任何第三方。这将为中伊未来合作提供宏观框架。

法新社记者：还是关于中伊全面合作计划的问题，你能否透露该计划是否涉及一个总体的合作金额？中方计划在伊朗进行多少投资？

赵立坚：我刚才已经介绍了有关合作计划的内容，没有更多的信息向你提供。

深圳卫视记者：针对中国民众自发抵制拒用新疆棉花的外国企业，美国务院发言人称，这是由中国政府主导的，对此表示谴责。美白宫新闻秘书称，中国利用外企对本国市场的依赖，压制言论自由。请问中方对此有何评论？

赵立坚：我注意到了有关消息。美国一些人不仅把新疆棉花污名化，严重损害新疆棉花种植业乃至中国整体经济利益，还企图将中国政府与民意割裂对立，其心何其毒也！

我们不止一次说过，新疆棉花生产不存在所谓“强迫劳动”。采棉收入高，新疆采棉工都是在平等自愿、协商一致基础上与棉花种植户签订劳动合同，根本不需要搞什么“强迫”。

另据新疆农业部门数据显示，2020年新疆棉花机械采摘率已达70%。据我了解，种植户能够通过手机APP足不出户订购机器采摘服务，可以说采棉已经进入“互联网+”时代了，这个时候一小撮国家和个人还在编造所谓“强迫劳动”的故事，难道是说强迫机器劳动吗？

我还注意到，瑞士良好棉花发展协会上海代表处日前发表声明说，中国区项目团队从2012年开始对新疆项目点所执行的历年可信度审核和验证，从未发现一例“强迫劳动”。我们不禁要问，既然该协会没有发现“强迫劳动”，那么“强迫劳动”的结论是从哪来的？请你们拿出确凿证据来！

有些人还指责中国政府煽动民族主义情绪，鼓动民众抵制外国商品。有关外国企业仅仅依据谎言就拒用新疆棉花，这是一个活生生的反面教材，当然会引发中国民众的反感与愤怒，这还用得着政府去鼓动和主导吗？对中国民众而言，这些人的造谣抹黑就是最好的爱国主义教育。

美方诬蔑中国政府搞“幕后操纵”，让我想起上周我的同事在记者会给大家播放的视频：前美国国务卿鲍威尔的办公室主任、前陆军上校劳伦斯·威尔克森2018年8月在罗恩·保罗学院的讲话。这充分说明美西方在涉疆问题上有“惊天大阴谋”。他们妄图搅乱新疆，进而遏制中国发展。他们对新疆棉花的抹黑是这个阴谋的一部分。

回到新疆棉花的话题，我还想强调，做生意讲究尊重，一面赚着中国消费者的钱，一面对中国抹黑攻击、损害中国利益。用一句俗话说，吃着中国的饭，还砸着中国的锅。天下哪里有这种美事！中国市场始终是开放的。我们欢迎外国企业来华投资兴业，始终为各国企业在华投资创造良好环境。希望有关企业在华经营合法合规，不要沦为某些政治势力的工具，更不要挑战中国民意。

彭博社记者：上周日，拜登政府高级别官员对世卫组织新冠病毒溯源国际专家组即将发布的赴华考察报告表达关切，称中方应更加透明。美国国务卿布林肯接受CNN采访时称，美方对这份报告背后的方法和过程表示关切，中国政府显然帮助撰写了这份报告。中方对此有何评论？

赵立坚：中方绝不接受美方在疫情问题上的无端指责和肆意抹黑。

我们多次说过，中方最早向世界卫生组织报告疫情，第一时间发布新冠病毒基因序列等关键信息，第一时间公布诊疗方案和防控方案。2019年12月27日武汉地方有关部门首次接到可疑病例报告，2020年1月3日，中方就开始定期向美方通报疫情信息和防控举措，此后持续向美方通报，双方保持密切沟通。这一点，美方心知肚明。

在溯源研究方面，中国—世卫组织溯源研究联合专家组在联合研究期间，共同参访了包括武汉病毒研究所在内的9家单位，并与医务人员、科研人员、康复患者、牺牲医务人员家属、普通百姓等进行了座谈，这些都是应专家组国际专家要求作出的安排。中方还逐条展示了特别需要关注的原始数据。世卫及国际专家对联合研究工作给予积极评价，表示中方开放程度“始料未及”。溯源报告起草工作一直在双方专家间进行，通过科学方式反复研究形成结论。

我不禁要问，在疫情和溯源问题上，美方什么时候也能像中方一样开放和透明？什么时候邀请世卫组织专家赴美开展溯源考察？什么时候开放德特里克堡给国际专家参观、调查或研究？美方连续对外喊话，是不是意在向专家组成员施加政治压力？请美方去问问各位专家，报告的哪一部分内容是中国政府“帮助撰写”的？难道中国政府为溯源研究提供便利也成了幕后操纵吗？

NHK记者：第一个问题，前天，在缅甸有100多名抗议者被杀害。联合国缅甸人权问题特别报告员呼吁缅军方停止杀害平民。中方对此有何评论？第二个问题，帕劳总统从昨天开始访问台湾，将与蔡英文举行会谈。中方对此有何评论？

赵立坚：关于第一个问题。我们对缅甸局势感到关切。我们已经多次表示，希望缅甸各方保持冷静克制，采取建设性的态度和行动推动当前局势缓和降温。暴力和流血冲突不符合任何一方的利益，受害的是缅甸人民。我们希望各方从缅甸人民的根本利益出发，坚持通过对话协商实现局势缓和降温，在缅甸宪法和法律框架下解决矛盾分歧，继续推进缅甸国内民主转型进程。

关于第二个问题，我们也注意到，美国驻帕劳大使也是帕劳代表团成员之一。我想强调的是，一个中国原则是公认的国际关系准则，也是世界上绝大多数国家认同、接受、践行的普遍共识。坚持一个中国原则是人心所向，大势所趋。台湾问题是中美关系中最重要、最敏感的问题。一个中国原则是中美关系的政治基础。中方坚决反对任何形式的美台官方往来，这一立场是一贯的、明确的。我们敦促美方充分认识台湾问题的高度敏感性，恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，停止美台官方往来，不向“台独”分裂势力发出任何错误信号，不要试图突破中方底线。慎重、妥善处理涉台问题，以免严重损害中美关系和台海和平稳定。

巴通社记者：上周，巴基斯坦总统阿里夫·阿尔维在“巴基斯坦日”阅兵式上发表演讲称，中国是我们“最亲密、最友好的国家”。中方对此有何评论？

赵立坚：中方对巴基斯坦第82个国庆日表示热烈祝贺，相信巴基斯坦政府和人民将在国家建设和民族振兴的道路上不断前进。

中方注意到阿尔维总统在“巴基斯坦日”阅兵式演讲中积极评价中巴关系，对此表示高度赞赏。中方同样珍视同巴基斯坦的全天候战略合作伙伴关系，愿以庆祝两国建交70周年为契机，同巴方携手努力，共同抗击新冠疫情，传承发扬传统友谊，深入拓展全方位合作，携手打造新时代更加紧密的中巴命运共同体。

阿尔维总统还在演讲中强调，巴基斯坦将集中精力实现发展，对外坚持和平共处，呼吁世界尤其是南亚领导人摒弃仇恨、偏见和宗教极端主义，共同维护地区和平与繁荣。谋和平、求发展是地区国家的一致心声和普遍期待。中方支持巴基斯坦坚持和平睦邻外交政策、坚定致力于推进阿富汗和平和解进程，对近期巴基斯坦同印度积极互动感到高兴。我们愿同巴方共同努力，继续为地区和平、稳定与发展注入正能量。

法新社记者：联合国秘书长古特雷斯上周末表示，联合国方面正就联合国人权高专访问新疆事宜与中方进行磋商，并称有关访问应不受限制。你能否证实？中方是否已准备好与联合国在新疆进行不受限制的合作，还是认为有关访问应该有前提条件？

赵立坚：我注意到有关报道。我想强调的是，新疆地区的大门始终是敞开的。我们欢迎联合国人权高专访问新疆。中方早已向人权高专发出访华并访疆邀请，双方一直保持沟通。访问的目的是促进双方交流与合作，而不是进行有罪推定式的所谓“调查”。同时我们也反对利用此事进行政治操弄，向中方施压。

追问：你的意思是联合国秘书长想要在中国进行政治操弄吗？

这是你自己的理解。国际上有个别西方国家一直利用联合国人权高专访问新疆的问题搞政治操弄，向中方施压。中方欢迎不抱任何偏见的人士访问新疆，但坚决反对搞有罪推定式的所谓“调查”。

彭博社记者：据报道，上周末，缅甸军方对克伦邦少数民族武装发动军事打击。中方对此有何评论？

赵立坚：我刚才已经非常清楚地阐明了中方在缅甸问题上的立场，没有更多补充。

法新社记者：据阿联酋当地媒体报道，中国国药集团计划在阿联酋生产新冠病毒疫苗。你能否证实？

赵立坚：国药集团和阿联酋合作进行了新冠疫苗Ⅲ期临床试验。双方在疫苗研发方面有着非常紧密的合作。关于你提到的具体情况，请你向国药集团核实。如果他们有这样的计划，我丝毫不感到意外。

彭博社记者：日本首相菅义伟将于近期与美国总统拜登举行首次面对面会见。在是否与其他主要民主国家一道，以侵犯人权为由对中国实施制裁的问题上，菅义伟首相面临巨大的压力。其所在执政党内一些成员也呼吁他在即将在英国举行的G7峰会上采取更强硬的立场。中方对此有何评论？

赵立坚：我不掌握你所说的有关情况。我可以告诉你的是，美国和极少数西方盟友基于谎言和虚假信息，无理对中国的有关实体和个人实施单边制裁，中方已经阐明严正立场并采取坚决反制措施。我们希望日方能够谨言慎行，不要因为是美国盟友就追随美方对中国进行无端攻击，这不符合日方的利益。

(责编：苏缨翔、吴成良)