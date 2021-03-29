人民网努尔苏丹3月29日电 （记者周翰博）综合中亚各国媒体报道，在日前举行的独联体国家反恐中心负责人第14次会议上，独联体国家反恐中心主任安德烈·诺维科夫表示，在新冠肺炎疫情期间，社交网络平台上有关极端主义思想的内容大幅增加。

诺维科夫指出，所有合作伙伴都注意到，所谓的“沉睡的细胞”正在加速形成。恐怖主义和极端主义组织的运作和后勤保障方式也在悄然发生变化。“他们积极运用网络、金融、政治、市场以及各种先进的技术手段，传播极端主义思想，招募新成员，寻求资金和物资支持。”

诺维科夫表示，疫情导致老百姓的生活水平下降，同时也为恐怖主义和极端主义组织招募新成员创造了条件。“非法组织正试图利用当前的政治经济局势，破坏各国的宪法秩序，降低民众对合法政府的信任。”

据报道，俄罗斯、阿塞拜疆、亚美尼亚、白俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、摩尔多瓦和塔吉克斯坦相关部门负责人以视频连线方式出席了本次会议。会议明确将阻止极端主义思想在互联网上的传播、帮助前武装组织成员重返社会、完善情报交流工作、切断恐怖主义组织的资金和物资供应途径等内容作为各成员国的优先合作方向。

(责编：苏缨翔、吴成良)