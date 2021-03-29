在线交流活动现场。视频截图

人民网旧金山3月29日电 （记者邓圩）近日，中国驻旧金山总领事王东华应邀走进美国私立学校课堂，与旧金山圣法兰西学校的学生在线交流。

交流活动以“更多了解中国，助力中美友好”为主题，王东华总领事围绕“中国从哪里来又将到何处去？一个发展起来的中国如何与世界相处？中美关系应如何面向未来，合作共赢？”三部分内容，给学生们上了一堂生动的中国外交课。该校对中国和国际事务感兴趣的高中生和部分教师代表共50余人出席。

据了解，王东华是应世界事务理事会邀请出席“教室里的外交官”活动，并与美国的高中生代表们进行交流的。

王东华介绍了中国古代历史的辉煌和近代历史遭遇的苦难，着重介绍了中国共产党领导中国人民建立新中国和在发展经济、脱贫攻坚、促进民主和人权等方面取得的巨大成就，表示中国人民比以往任何时候都过着更加幸福的生活。王东华强调，中国成功的关键在于找到了适合自己国情的道路，即中国特色社会主义，这个体系最大的优势是中国共产党的领导，并从成立宗旨、自我革新、长远规划、与时俱进四个方面充分阐释了中国共产党赢得全体中国人民坚定支持的原因。王东华还介绍了中国的“十四五”规划和2035年远景目标，阐述中国致力于高质量发展和坚持对外开放的决心。

王东华鼓励参加交流的同学们学习汉语，有机会赴华交流学习，成为中美关系的友好使者。

他告诉美国青年学生，汉语是世界上十几亿人使用的语言。通过学习汉语可以更好地了解中国、交朋友、做生意。在旧金山湾区，学习中文的氛围十分浓厚，湾区每年都会举办各种各样的中文比赛，有很多同学努力学习中文。他感谢同学们关注中国、关心中美关系、积极参与交流，期待他们与中国的精彩故事。希望他们更全面、更深刻地了解中国、认识中国，加强两国学生之间的交流，做促进中美友好的使者。

交流会上，王东华还与同学和老师们进行了互动，回答了大家关心和感兴趣的问题。

与会的同学和老师们表示，同王东华的交流，让他们受益匪浅。王东华为该校学生打开了一扇认识中国的窗户，学生们希望有机会赴中国学习交流，成为构建中美友谊的小使者。

(责编：苏缨翔、吴成良)