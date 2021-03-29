新华社北京3月29日电（记者董雪、马卓言）外交部发言人赵立坚29日说，美国一些人不仅把新疆棉花污名化，还企图将中国政府与民意割裂对立，其心何其毒也！希望有关企业在华经营合法合规，不要沦为某些政治势力的工具，更不要挑战中国民意。

赵立坚是在当日例行记者会上回答美方官员涉新疆棉花言论的提问时作出上述表述的。“美国一些人不仅把新疆棉花污名化，严重损害新疆棉花种植业乃至中国整体经济利益，还企图将中国政府与民意割裂对立，其心何其毒也！”

他说，新疆棉花生产不存在所谓“强迫劳动”，采棉收入高，新疆采棉工都是在平等自愿、协商一致基础上与棉花种植户签订劳动合同，根本不需要搞什么“强迫”。“据我了解，种植户能够通过手机APP足不出户订购机器采摘服务，可以说采棉已经进入‘互联网＋’时代了，这个时候一小撮国家和个人还在编造所谓‘强迫劳动’的故事，难道是说强迫机器劳动吗？”

赵立坚说，瑞士良好棉花发展协会上海代表处日前发表声明说，中国区项目团队从2012年开始对新疆项目点所执行的历年可信度审核和验证，从未发现一例“强迫劳动”。“我们不禁要问，既然该协会没有发现‘强迫劳动’，那么‘强迫劳动’的结论是从哪来的？请你们拿出确凿证据来！”

“有些人还指责中国政府煽动民族主义情绪，鼓动民众抵制外国商品。有关外国企业仅仅依据谎言就拒用新疆棉花，这是一个活生生的反面教材，当然会引发中国民众的反感与愤怒，这还用得着政府去鼓动和主导吗？对中国民众而言，这些人的造谣抹黑是最好的爱国主义教育。”他说。

赵立坚强调，做生意讲究尊重，一面赚着中国消费者的钱，一面对中国抹黑攻击、损害中国利益，用一句俗话说，“吃着中国的饭，还砸着中国的锅”,天下哪有这种美事。“中国市场始终是开放的。我们欢迎外国企业来华投资兴业，始终为各国企业在华投资创造良好环境。希望有关企业在华经营合法合规，不要沦为某些政治势力的工具，更不要挑战中国民意。”

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