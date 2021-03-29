新华社北京3月29日电（记者董雪、马卓言）针对美国国务卿布林肯就中国同世卫组织新冠病毒溯源联合研究工作提出的“质疑”，外交部发言人赵立坚29日表示，中方绝不接受美方在疫情问题上的无端指责和肆意抹黑。他驳斥说：“在疫情和溯源问题上，美方什么时候也像中方一样开放和透明？”

赵立坚在当日例行记者会上说，中方最早向世界卫生组织报告疫情，第一时间发布新冠病毒基因序列等关键信息，第一时间公布诊疗方案和防控方案。2019年12月27日，武汉地方有关部门首次接到可疑病例报告。2020年1月3日，中方就开始定期向美方通报疫情信息和防控举措。此后，中方持续向美方通报，双方保持密切沟通，这一点美方心知肚明。

他说，在溯源研究方面，中国-世卫组织新冠病毒溯源研究联合专家组在联合研究期间共同参访了包括武汉病毒研究所在内的9家单位，并与医务人员、科研人员、康复患者、牺牲医务人员家属、普通百姓等进行了座谈。这些都是应专家组国际专家要求作出的安排。中方还逐条展示了特别需要关注的原始数据，世卫组织及国际专家对联合研究工作给予积极评价，表示中方开放程度始料未及。溯源报告起草工作一直在双方专家间进行，通过科学方式反复研究形成结论。

“我不禁要问，在疫情和溯源问题上，美方什么时候也像中方一样开放和透明？什么时候邀请世卫组织专家赴美国开展溯源考察？什么时候开放德特里克堡给国际专家参观调查或研究？美方连续对外喊话，是不是意在向专家组成员施加政治压力？请美方去问问世卫各位专家，报告的哪一部分内容是中国政府帮助撰写的？难道中国政府为溯源研究提供便利，这也成了幕后操纵吗？”赵立坚说。

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