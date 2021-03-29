新华社墨西哥城3月28日电 题：边境移民潮再添美国人权债

新华社记者赵凯

一段时间以来，美国与墨西哥边境无证移民和难民数量激增，不少儿童与父母被迫分离，大量移民长期滞留边境，基本人权遭受严重侵害，引发国际社会广泛关注。以“人权教师爷”自居的美国，再添一笔人权债。

美国卫生与公众服务部和国土安全部26日公布的数据显示，美国政府在美墨边境收容和拘留的无人陪伴儿童已达1.8万人。统计显示，今年2月约有10万移民试图从南部边境进入美国，是去年6月的4倍多。分析人士指出，边境非法移民激增与拜登政府取消上届政府一些针对非法移民的措施有关。一些中美洲民众将美国政府含糊不清的信号解读成有利于越境入美的“新希望”，跋涉数千公里北上。

美国当局无力收容不断增加的移民特别是无人陪伴的儿童，造成大量移民滞留边境临时收容所或拘留中心。美国媒体曝光的照片显示，被拘押的儿童拥挤地睡在地垫上，仅以塑料板隔断成群分开。美国媒体统计还显示，近几年被美国当局拘留的26.6万名移民儿童中，有25000多人被羁押超过100天，近1000人在难民收容所中度过了一年多时间，多人被拘押超过5年。墨西哥拉丁美洲社会科学院研究员罗德里戈·萨拉萨尔认为，墨美边境正在发生一场“人道主义危机”。

美国对待移民不负责任由来已久。去年新冠疫情最严峻时期，美国政府未对中美洲移民采取充分防疫措施就草率遣返，让拉美国家防疫形势雪上加霜。对于眼下这场“20年来最严重无证件移民潮”，负责处理美墨边境非法移民问题的副总统哈里斯称“责任应归咎于前总统特朗普”，美国国会共和党人则认为，拜登政府承诺取消特朗普对非法移民的一些强硬政策，导致越境移民激增，酿成危机。美国两党将政党利益凌驾于人道主义之上，在移民问题上相互指责，加剧了这场“家门口”的危机。

讽刺的是，虽然边境非法移民人数仍在增加，生存条件持续恶化，美国政府却否认这是一场“危机”。白宫新闻秘书普萨基说，边境上出现儿童“不是危机”，而是他们在“逃离暴力”。美国当局几周来一直试图阻止公众看到儿童身处拘留中心的照片，并拒绝媒体现场采访，企图欺瞒公众、掩人耳目的心理昭然若揭。

从被压迫的少数族裔到被践踏的贫困阶层，从被剥夺的健康和生存权到泛滥的枪支暴力，美国的人权债比比皆是。美国政府在疫情应对中的不作为乱作为，让民众付出惨痛生命代价。美墨边境非法移民本是老问题，如今再添新伤。

奉劝美国正视自身问题，采取切实行动改善和保障人权，不要在侵犯人权的路上一意孤行，让众多的无辜者成为人道主义危机的牺牲品。

(责编：苏缨翔、杨牧)