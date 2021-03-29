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赵立坚：这些人的造谣抹黑就是最好的爱国主义教育

2021年03月29日17:11 | 来源：新华社“新华视点”微博
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针对中国民众自发抵制拒用新疆棉花的外国企业，美国国务院发言人称，这是由中国政府主导的，对此表示谴责；美国白宫新闻秘书称，中国利用外企对本国市场的依赖，压制言论自由。对此，外交部发言人赵立坚3月29日表示，美国一些人不仅把新疆棉花污名化，严重损害新疆棉花种植业甚至中国整体经济利益，还企图将中国政府与民意割裂对立，其心何其毒也！他说，新疆棉花生产不存在所谓强迫劳动。瑞士良好棉花发展协会上海代表处日前发表声明说，中国区项目团队从2012年开始，对新疆项目点所执行的历年可信度审核和验证，从未发现一例强迫劳动。“我们不禁要问，既然该协会没有发现强迫劳动，那么强迫劳动的结论是从哪来的？”赵立坚说，有些人还指责中国政府煽动民族主义情绪，鼓动民众抵制外国商品。“有关外国企业仅仅依据谎言就拒用新疆棉花，这是一个活生生的反面教材，当然会引发中国民众的反感与愤怒，这还用得着政府去鼓动和引导吗？对中国民众而言，这些人的造谣抹黑是最好的爱国主义教育。”（记者马卓言、董雪）

(责编：赵欣悦、杨光宇)

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