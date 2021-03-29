新华社北京3月29日电（记者孙楠）今年是叙利亚危机爆发10周年。中国政府叙利亚问题特使解晓岩29日在接受媒体采访时表示，中方呼吁从政治、安全、人道、重建四方面综合施策，推动叙利亚问题解决早日迎来曙光。

解晓岩说，叙利亚危机10年演变的事实充分证明：军事途径解决不了问题，叙问题只能通过政治手段加以解决；强加解决方案，搞政权更迭行不通；要发挥好联合国的作用；停火止暴和打击恐怖主义要并行不悖。

解晓岩表示，10年来，中方一直旗帜鲜明地反对外部势力干涉叙内政，反对通过军事途径解决叙问题，主张通过包容性政治对话实现叙问题的和平、妥善解决。中方始终坚定主张叙利亚的独立、主权和领土完整应当得到切实尊重和维护，叙利亚的前途命运应当由叙人民自主决定，政治解决是叙问题的唯一现实出路。

解晓岩说，中方一直积极行动，深入劝和促谈，先后接待叙政府和反对派代表团访华，举办叙问题国际研讨会；提出解决叙问题“五个坚持”等多项倡议和主张，支持并参与日内瓦和谈、索契叙全国对话会等国际促和努力；中方高度重视叙人道问题，已通过多种渠道向叙人民包括境外难民提供多批紧急人道主义援助，并通过援助抗疫物资、安排中叙卫生专家视频交流等形式向叙人民提供抗疫支持，并举办叙发展重建研修班。

解晓岩表示，当前形势下，中方再次呼吁从政治、安全、人道、重建四方面综合施策，推动叙利亚问题解决早日迎来曙光。一是要坚持政治解决大方向；二是要将反恐进行到底；三是要切实改善人道主义状况；四是要提供经济社会重建支持。

“个别国家对叙施加单边封锁制裁，赤裸裸干涉叙内政，把人道主义、难民问题等政治化，使叙人道局势雪上加霜。这些国家应该扪心自问，自己对叙严峻的人道局势承担什么历史责任。”解晓岩说，希望国际社会共同努力，推动解除对叙人民的封锁制裁。

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