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中方呼吁从四方面综合施策 推动叙利亚问题早日解决

2021年03月29日16:13 | 来源：人民网-国际频道
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中国政府叙利亚问题特使解晓岩在叙利亚危机爆发10 周年接受媒体采访。视频截图
中国政府叙利亚问题特使解晓岩在叙利亚危机爆发10 周年接受媒体采访。视频截图

人民网大马士革3月29日电 （记者薛丹）今年是叙利亚危机爆发10周年，中国政府叙利亚问题特使解晓岩29日接受媒体采访时表示，中方始终主张通过包容性政治对话实现问题的和平、妥善解决，并呼吁从政治、安全、人道、重建四方面综合施策，推动叙利亚问题解决早日迎来曙光。

解晓岩表示，10年间，叙利亚经受了外部干预、强加方案之害，恐怖主义、封锁制裁之痛，国家发展进程近乎停滞，人民生活陷于水深火热之中。10年来，数百万民众流离失所，大量良田屋舍毁于一旦，不仅令叙人民蒙受深重灾难，也严重影响地区的和平稳定。

解晓岩说，叙利亚危机10年演变的事实充分证明：军事途径解决不了问题，叙问题只能通过政治手段加以解决；强加解决方案，搞政权更迭行不通；要发挥好联合国的作用；停火止暴和打击恐怖主义要并行不悖。

中方始终坚定主张叙利亚的独立、主权和领土完整应当得到切实尊重和维护，叙利亚的前途命运应当由叙人民自主决定。解晓岩介绍，10年来，中方一直为推动叙问题的政治解决而积极行动，深入劝和促谈，先后接待叙政府和反对派代表团访华，举办叙问题国际研讨会；提出解决叙问题“五个坚持”等多项倡议和主张，支持并参与日内瓦和谈、索契叙全国对话会等国际促和努力；中方高度重视叙人道问题，已通过多种渠道向叙人民包括境外难民提供多批紧急人道主义援助，并通过援助抗疫物资、安排中叙卫生专家视频交流等形式向叙人民提供抗疫支持，并举办叙发展重建研修班。

解晓岩指出，当前形势下，中方再次呼吁从政治、安全、人道、重建四方面综合施策，推动叙利亚问题解决早日迎来曙光。一是要坚持政治解决大方向。坚定维护解决叙问题的国际共识和原则，秉持“叙人所有，叙人主导”原则推进政治解决进程。国际社会应当在相互尊重、重信守诺的基础上，支持联合国发挥好公正、平衡的斡旋主渠道作用，推进有关各方通过包容性政治对话，尽早达成符合叙国情且兼顾各方关切的解决方案。

二是要将反恐进行到底。在国际社会共同努力下，叙境内的恐怖势力遭到重创，但仍“灭而不绝”。应继续将安全议题摆在推进叙政治进程的突出位置。国际社会应当形成合力，摈弃双重标准，彻底铲除叙境内被联合国列名的恐怖组织，坚决防止恐怖主义死灰复燃，为叙政治进程创造良好安全环境。

三是要切实改善人道主义状况。10年危机，给叙利亚人民带来无尽苦难。同时，我们看到，个别国家对叙施加单边封锁制裁，赤裸裸干涉叙内政，把人道主义、难民问题等政治化，使叙人道局势雪上加霜。这些国家应该扪心自问，自己对叙严峻的人道局势承担什么历史责任。我们希望国际社会共同努力，推动解除对叙人民的封锁制裁，帮助他们改善民生，缓解人道主义困境。

四是要提供经济社会重建支持。重建不仅有利于叙利亚恢复正常生产生活，也是防止极端思想滋生、铲除恐怖主义的治本之道。帮助叙进行重建是国际社会的共同责任，有关各方应为此提供真诚无私支持，不附加任何政治条件。重建需要大量资金，可以依托联合国有关组织，建立支持叙利亚重建的国际机制并提供切实帮助。

(责编：苏缨翔、常红)

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