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澳大利亚国防部长和总检察长双双换人

2021年03月29日16:05 | 来源：新华社
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新华社堪培拉3月29日电（记者岳东兴 白旭）澳大利亚总理莫里森29日宣布改组内阁，近期处于舆论焦点的国防部长琳达·雷诺兹和总检察长克里斯蒂安·波特双双被调整到新岗位。

莫里森29日在堪培拉的新闻发布会上宣布，内政部长彼得·达顿接替雷诺兹担任国防部长；就业、技能、小型及家庭企业部长迈克利娅·卡什接替波特，担任总检察长并兼任劳资关系部长。雷诺兹和波特仍留在内阁，前者担任国家残疾保险计划部长兼政府服务部长，后者接替卡伦·安德鲁斯担任工业、科技部长。安德鲁斯担任内政部长。

莫里森还宣布，为监督落实男女平等和保护女性安全等方面的政策，将成立一个由外交部长兼女性事务部长玛丽斯·佩恩领导的工作组。

今年2月15日，时任国防部长雷诺兹的一名前雇员布里塔妮·希金斯称，2019年联邦议会选举前，自己在国会大厦内的部长办公室里被自由党的一名同事强奸。雷诺兹随后就自己处理此事的不当方式和言论向希金斯公开致歉，并宣布休病假一段时间。2月底，一封匿名检举信爆料称，澳大利亚一名部长级官员在30多年前曾犯下强奸案。时任总检察长的波特随后承认自己就是传闻中的那名官员，但否认犯下强奸罪行，并宣布休病假一段时间。

澳大利亚新闻集团29日公布的最新民调显示，自由党和国家党的执政联盟支持率为48%，反对党工党支持率为52%；莫里森的支持率在一年多来首次低于60%，降至55%。舆论认为，近期不断发生的性丑闻以及未能解决系统性的性别歧视等问题，是莫里森和执政联盟支持率下滑的主因。

(责编：刘叶婷、刘洁妍)

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