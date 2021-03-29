张薇薇

近期，美国的“盟友协调”政策全面铺开。3月以来，美国先后召集美日澳印四边首脑视频会议，举行美日“2+2”会谈和美韩“2+2”会谈。随后，国务卿布林肯又马不停蹄奔赴北约总部布鲁塞尔，向北约盟友发表“重新确认和想象美国同盟关系”的演讲。“中国威胁”和“合作抗华”是贯穿所有上述活动的主线。

3月18至19日，中美在安克雷奇举行全球瞩目的高层对话，美方明确昭示，其“醉翁之意”其实不在对话，而在展示对华强硬。另一方面，西方政客和媒体大肆炒作所谓新疆人权问题，导演抵制“新疆棉花”的闹剧。美国、加拿大、英国、欧盟借此联合发起对华制裁。至此，美国的“盟友协调”政策真面目已昭然若揭。

美国所谓“加强同盟友伙伴的协调与合作”，实质就是裹挟盟友形成对华统一战线，从政治、经济、安全等各个角度全方位对华施压，为美国“对华全面竞争”这个中心任务服务。其手法也非常简单直接：首先是拉着“自由民主”的价值观大旗做虎皮，试图用意识形态的大绳绑牢盟友伙伴，营造支持“自由民主”就要支持美国，捍卫“自由民主”就要对抗中国的语境。然后多角度渲染“中国威胁”，中国成为全球100多个国家和地区的最大贸易伙伴是“威胁”，中国军力发展是“威胁”，中国关键技术取得世界领先是“威胁”，甚至中国抗疫成功也是“威胁”。最后导出结论，美国是自由民主世界的领袖，是对抗“中国威胁”的先锋，“盟友伙伴”应该在美国指挥下统一步调、一致行动。

且不说这样一套操作能在多长时间、多大范围内起到蒙蔽效果，只问，美国摆出这样一副“群殴”架势，如此兴师动众、气势汹汹，究竟想从中国得到怎样的回应？

其实从特朗普执政后半期开始，美国政府就撕下道德伪装，明目张胆地扯谎、疯狂无理地打压中国企业，中国人也一步步认清了美国反华势力的丑恶嘴脸。美国和其他部分西方国家这些年的表现，更是成功开启了中国人对西方世界的“再认知”。

美国拉拢盟友伙伴对中国的抵制、打压甚至封锁，可能会延缓中国发展的步伐，但绝不会中止中国崛起的进程。中国拥有坚定、明智的领导力量，坚实、完整的经济基础，坚韧开放、勤劳聪慧的人民，这些都是中国继续前行的内在根基。

美国及其盟友伙伴应该认识到，阻遏中国一定会降低自身的舒适度，也一定会延缓本国发展的步伐。“重建更好的美国”（Build Back Better）是拜登的竞选口号。这其实是正确的政策方向，但是美国却选错了方法。打压中国并不能帮助重建更好的美国，反而有害于其目标的实现。

（作者是中国国际问题研究院国际战略研究所副研究员）

(责编：于洋、常红)