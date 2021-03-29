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综合消息：中东多国推进疫苗接种 部分国家仍面临严峻形势

2021年03月29日13:09 | 来源：新华社
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新华社大马士革3月28日电 综合新华社驻中东地区记者报道：28日，中东地区多国继续推进新冠疫苗接种，伊朗等国疫情仍面临严峻形势。

黎巴嫩卫生部28日报告新增确诊病例2724例，累计确诊461062例；新增死亡38例，累计死亡6096例。自29日开始，黎巴嫩将扩大接种人群范围，55岁以上都可通过黎卫生部接种辉瑞或阿斯利康疫苗。黎私营机构将于30日开始为民众接种俄罗斯“卫星V”疫苗，使黎成为少数几个由私营机构进一步推动疫苗接种的国家之一。

目前，黎已放松防疫封锁管控，咖啡馆、餐馆、购物中心、商店和超市全部开放营业，只是接待规模有所限制。但在即将到来的复活节假期，黎相关部门将进行全面封锁管控，以防止大规模聚集导致疫情扩散。

巴勒斯坦卫生部28日报告新增确诊病例1714例，累计确诊264934例；新增死亡24例，累计死亡2834例。巴卫生部长马伊·凯拉当天说，尽管目前该国新冠疫情有轻微改善，但新增确诊与新增死亡病例数仍然很高。凯拉说，过去两周实施“全面封锁”期间，巴民众普遍遵守政府颁布的防控要求，疫情有所好转，医院病床占用率从115%下降到100%，但目前约20%的新冠检测阳性率仍然很高，是一个“危险信号”。

凯拉说，当前巴勒斯坦高风险人群新冠疫苗接种工作顺利推进，累计有65098人接种第一剂疫苗，7048人接种第二剂疫苗。

摩洛哥卫生部28日报告，截至当天，已有超过430万摩洛哥民众接种了第一剂新冠疫苗，超过333万民众接种了第二剂新冠疫苗。

卡塔尔卫生部28日表示，该国新冠疫苗接种有序进行，到目前为止60岁以上人群接种率达71.6%，70岁以上人群接种率为72%。

以色列卫生部28日报告新增确诊病例523例，累计确诊831906例；新增死亡18例，累计死亡6183例。截至28日，以色列已有逾522万人接种新冠疫苗，约占全国总人口的56.1%。

土耳其卫生部28日报告新增确诊病例29058例，累计确诊3208173例；新增死亡153例，累计死亡31076例。根据土卫生部新冠疫苗信息平台数据，截至28日，土累计接种新冠疫苗超过1471万剂，累计接种超过823万人，其中超过648万人完成了两剂接种。

伊朗卫生部28日报告新增确诊病例8751例，累计确诊1855674例；新增死亡89例，累计死亡62397例。伊卫生部门官员当天表示，近期民众遵守防疫规定的程度有所下降，红色和橙色风险城市数量持续增加，目前总数量已达67个，受影响人口达到2350万人。由于变异病毒传播等原因，伊朗首都德黑兰也升级成为橙色风险城市。（执笔记者：汪健；参与记者：郑思远、王峰、刘宗亚、尚昊、冀泽、陈斌杰、黄灵、高文成、熊思浩、张淼、王薇、杨元勇、涂一帆、王尚、郑一晗、苏小坡、李碧念、吴丹妮、马意翀、潘晓菁）

(责编：刘叶婷、刘洁妍)

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