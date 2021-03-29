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王毅：中阿合作灌装中国疫苗为地区和全球抗疫作出新贡献

2021年03月29日13:08 | 来源：新华社
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新华社阿布扎比3月28日电 当地时间3月28日，国务委员兼外长王毅在阿布扎比同阿联酋外长阿卜杜拉举行会谈，并共同出席中阿两国合作灌装中国疫苗生产线项目的“云启动”仪式。

阿卜杜拉表示，中国企业在阿开展全球首个新冠灭活疫苗三期国际临床试验，体现了两国的高度互信，国际社会对此充分肯定。迄今已有120多个国籍、共5万多名志愿者参与试验。试验结果表明，中国疫苗安全有效，并正在得到国际社会的认可。阿方愿同中方深化疫苗合作，下一步通过启动灌装中国疫苗原液项目，将阿打造成为海湾地区疫苗生产和转运枢纽，支持更多国家抗击疫情。

王毅表示，中阿合作开展全球首个新冠灭活疫苗三期国际临床试验，创造了多国籍、大规模临床试验的全球纪录，推动了中国疫苗的国际认可，也为全球抗疫合作作出了重要贡献。今天我们在这里见证中国疫苗原液灌装项目的启动，标志着中阿两国抗疫合作进入到了一个新阶段。我们期待这一合作能顺利、有效展开，以阿联酋为平台，使中国疫苗惠及更多地区人民，为构建人类卫生健康共同体作出新的贡献。

(责编：刘叶婷、刘洁妍)

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