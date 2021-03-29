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朝鲜称西方国家指责朝鲜试射导弹是双重标准

2021年03月29日13:07 | 来源：新华社
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新华社平壤3月29日电（记者洪可润 江亚平）据朝中社29日报道，朝鲜外务省国际组织局局长赵哲洙28日表示，朝鲜试射导弹纯属行使自卫权的正常活动，西方一些国家无端指责朝鲜，严重侵害一个国家的主权，是明显的双重标准。

赵哲洙说，朝鲜25日进行新型战术制导导弹试射，是为遏制对朝鲜半岛的军事威胁、维护国家和平繁荣而行使的正当自卫权。他强烈谴责联合国安理会的某些成员国用双重标准和极度偏见对朝鲜的自卫行为展开调查，认为这是对一个主权国家尊严和主权的严重侵害，也是对《联合国宪章》的粗暴违反。

他批评安理会一些成员国滥用联合国职权，并表示，如果这些成员国继续使用双重标准，只会导致朝鲜半岛局势恶化和对抗，而非缓和与对话。

赵哲洙说：“这些带头破坏世界和平的国家对朝鲜自卫措施说三道四，本身就是荒唐的事。”

据了解，美国在26日紧急召开的联合国安理会对朝制裁委员会非公开磋商会上指责朝鲜自卫措施“违反联合国决议”，主张“强化制裁”及“适用后续制裁”。

据朝中社26日报道，朝鲜国防科学院25日进行新型战术制导导弹试射，2枚导弹准确击中朝鲜半岛东部海域600公里水域目标。

(责编：刘叶婷、刘洁妍)

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