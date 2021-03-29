人民网曼谷3月29日电（记者孙广勇）3月27日，泰国玛哈沙拉坎大学孔子学院成功举办了第三届中文演讲比赛、第四届中华经典诵读大赛网络颁奖仪式。泰国教育部前民校教育委员会办公室特别政策学校处处长、民教委办公室汉语顾问黄淑环、中国广西民族大学传媒学院院长杨学明、玛哈沙拉坎大学孔子学院中方院长何东出席活动并致辞。当日，共有四百多人次通过钉钉视频会议等直播的形式参与、观看了本次颁奖仪式。

黄淑环在致辞中表示：感谢玛大孔院举办这两个比赛，让泰东北学子在疫情严峻的当下，还能有机会展示自己的汉语水平。汉语是世界上使用人数最多的语言，学好汉语不仅能了解中国，更能有助于未来人生的发展。希望玛大孔院能举办更多的类似活动，给学子们提供更多的舞台，也希望能有更多的学子们参加更多的比赛以不断地锻炼和提高自己。

何东在致辞中表示：去年底以来，因泰国新冠疫情的第二轮暴发，无法组织线下活动。为激励泰国青少年学习汉语的热情，增进中泰民众传统友谊，玛大孔院于今年初举行第三届中文演讲比赛和第四届中华经典诵读大赛线上视频作品征集活动。相信选手们通过中文演讲比赛，一定能够锻炼和提高自身的中文口语技能，增强学好中文的信心。而参加中华经典诵读大赛的选手们，一定能在阅读国学经典、背诵优秀诗文和名篇警句的学习和交流当中，增长知识，陶冶性情，感受到中华经典的魅力。对于每一位选手来说，不管获奖与否，都将是他们历练人生的宝贵经历。

大赛评委会主席、广西民族大学传媒学院院长杨学明在点评中表示：泰国孩子们对汉语学习的热情，对中华文化的热爱和对美好生活的向往，都深深的打动了她。学生们都非常重视这次比赛，不但在发音上努力，还在舞台表现、穿着打扮上向中国文化靠齐，很多学生们都穿起了汉服来演讲和朗诵，这种内外的融合更加拉近了两国人民的心。比赛暴露出来的问题主要有：一是选手们大多喜欢有文本依托的表达，因而参加诵读的比演讲的多；二是作品重复率高，学生选择的面还不够广；三是选手们大多重发音而缺少感情表达，会导致作品缺乏深度和张力。最后，杨学明勉励大家努力去发掘和表达语言背后的感情，真正做到言为心声。

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