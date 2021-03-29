人民网华盛顿3月28日电 （记者张梦旭）据美国约翰斯·霍普金斯大学发布的全球新冠肺炎数据实时统计系统，截至美国东部时间3月28日晚6时，全美共报告新冠肺炎确诊30256895例，死亡549297例。过去24小时，美国新增确诊44670例，新增死亡497例。

据《纽约时报》统计，在过去一周，美国日均新增新冠肺炎确诊60302例，比半个月前增加了12%；日均新增死亡780例，比半个月前下降了31%。这一数据显示，美国的疫情曲线又开始上升，其中佛罗里达州的数据较有代表性，该州在解除封锁和重启旅游业上的举措比较彻底，该州过去7天每天的新增确诊都超过了5000例，比两周前的平均水平增加了8%。

《纽约时报》认为，美国新冠疫情在经历了数周的下降和稳定之后，又开始上升。几周前，科学家们预测，疫情曲线将在3月底再次上升，部分原因是变种新冠病毒病例在全国各地增多。美国国家过敏症和传染病研究所所长安东尼·福奇28日说，感染病例的增加是各州过早取消封锁措施和重启大型社交活动的结果，“这些行动为时尚早”。此外，变种新冠病毒的传播对病例增加也起了一定作用。

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