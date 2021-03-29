新华社哈瓦那3月28日电（记者朱婉君）由几百名古巴民众组成的车队28日在首都哈瓦那举行游行，要求美国结束对古巴近60年封锁。

当天上午，由汽车、摩托车、自行车等组成的车队，沿着哈瓦那约7公里长的海滨大道行进，游行队伍高呼“反对封锁”等口号。游行活动在车队经过位于海滨大道的美国驻古巴大使馆时达到高潮。

古巴外交部长罗德里格斯在活动现场接受媒体采访时表示，美国对古封锁是不道德的、违反国际法，尤其在新冠疫情之下更凸显其种族灭绝性质。

“我们在此呼吁美国结束对古巴封锁。”古巴共产主义青年联盟第一书记迪奥斯瓦尼·阿科斯塔说。本次游行由古巴共产主义青年联盟组织。

游行者阿德里安·孔戴表示，古巴青年将致力于国家的现在和未来发展，坚决反对美国封锁。

1959年古巴革命胜利后，美国政府对古巴采取敌视政策。1961年，美古断交。次年，美国对古巴实施经济、金融封锁和贸易禁运。2015年7月，两国恢复外交关系，但美国并未全面解除对古封锁。2017年特朗普政府上台后，美国再次收紧对古政策。

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