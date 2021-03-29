澳大利亚议员安德鲁·拉明27日发表声明宣布辞任。他先前被指骚扰所在选区的女选民，已在澳大利亚总理斯科特·莫里森要求下接受共情心理辅导。

拉明在发给澳大利亚联合新闻社的声明中说，他即刻起辞任议员，将完成心理辅导课程。

拉明为澳大利亚执政联盟主要政党自由党议员。澳大利亚总理、自由党党首莫里森27日早些时候说，他已要求拉明接受共情心理辅导，“希望能看到（他）行为上的改变”。

澳大利亚媒体先前爆料，拉明长期在网络上欺凌两名女选民。拉明25日就此“毫无保留地道歉”，但晚些时候又在社交媒体脸书上调侃说，“在当前氛围下，我愿意道歉，但我根本不知道自己当时为什么那么做”。他27日删除这一留言。

德新社报道，还有第三名女子指责拉明趁她弯腰时从她的身后拍照片。

澳大利亚政坛近来现多起丑闻。《澳大利亚人报》本月早些时候发布的民意调查显示，自由党民意支持率跌至澳大利亚2019年遭遇大规模林火以来的最低水平。

2月底，一封匿名检举信爆料，澳大利亚一名部长级官员在30多年前曾犯下强奸案。尽管媒体和政府都未透露涉事人姓名，总检察长克里斯蒂安·波特随后还是承认自己就是传闻中的那名官员，但否认犯下强奸罪行。

莫里森说，他将在数周内宣布改善政界性别不平等的措施。媒体报道认为，莫里森可能希望借由改组内阁来减轻政府在性别不平等问题上遭遇的批评。

澳大利亚正就议会办公文化展开独立评估。这一调查由自由党前工作人员布里塔尼·希金斯的控诉触发，希金斯自称2019年在澳大利亚议会大楼内遭自由党一名男性工作人员强奸。（陈立希）（新华社专特稿）

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