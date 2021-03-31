人民网讯 3月30日，由恒信东方主办的“区块链与信息数据安全暨应用落地实践交流研讨会”在京召开，多位学术界、产业界专家分别就区块链在数据安全方面的经验、区块链基础设施安全新方向等话题展开交流探讨，并提出建议。

研讨会旨在搭建一个区块链与产业融合发展的交流平台，立足区块链科技前沿，强化数据安全导向，共同推进区块链技术在建设新型基础设施、发展数字经济等方面的应用。

区块链技术被认为是第四次工业革命中颠覆性的创新技术，价值在于实现在弱信任或者不信任的环境下帮助用户建立一套信任机制，保障用户业务数据难以被非法篡改，公开透明，可追溯，安全特性也让其成为全球科技和经济发展的新热点。

当前，世界各主要国家以及行业头部企业也都纷纷加快区块链相关技术的战略部署、研发应用和落地。恒信东方一直高度重视用户隐私、数据安全的保护，在做好产品用户体验的同时，也在持续不断加大研发和使用各类安全、可靠的隐私保护技术投入，以加大各个产品线的用户隐私保护及数据安全。

此外，本次会议还分别就区块链技术应用于VR游戏虚拟资产、分布存储与安全、跨服迁徙应用场景实施的可行性等话题展开探讨。

(责编：徐祥丽、常红)