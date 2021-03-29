清冽的海水、安静的冬夜、绚烂的极光、壮丽的峡湾……这是在北欧斯堪的纳维亚半岛西端的挪威。

带着一份与老朋友重逢的欣悦和期待，挪威驻华大使白思娜喜欢探访中国各地，切身感受中国的沧桑巨变，也从中发现了深化两国关系的诸多可能。

挪威驻华大使白思娜近照。海外网 杨皓铭摄

“有了更多机会探索中国”

1987年，白思娜在挪威首都奥斯陆学习中文，自此与中国结下不解之缘。1988年，白思娜首次到访中国，与中国的联系增多。虽然当时中国还不是白思娜所从事外交工作的主要方向，“但自那之后，我一直关注中国发展。”

2019年5月任挪威驻华大使后，白思娜“有了更多时间和机会探索中国”。不到两年时间里，白思娜奔赴中国各地：北京、上海、西安、青岛……繁忙的公务行程中，她会抽出时间来录制视频，尝试以中文记录自己的感受与体会，并发布在社交平台上跟网友分享。在闲暇时，山川、古迹成了白思娜的旅游目的地：玉龙雪山、扎尕那、古长城……“我还有很多想去的地方。”她说，“我们挪威人与自然的关系非常紧密，而中国也有很多美丽的自然风光。此外，挪威人对中国的历史和食物也很有兴趣。”白思娜透露自己最爱的中国食物是米粉，“我每次外出的时候都会带上一些。”

每到访一座城，每登上一座山，白思娜对中国的了解就加深一层，也总能从中发掘深化挪中关系的新契机。“我目睹了中国的飞速发展，一个14亿人口的国家崛起对整个世界有巨大影响。”白思娜表示，随着中国社会向前发展，挪威也有经验可以分享，比如人口和老龄化、城乡关系等问题。她期待两国挖掘更多合作的领域。

“挪中因冬奥走得更近”

即将到来的2022北京冬奥会，无疑成为中挪两国加深合作的契机之一。推动两国在冰雪运动方面的合作，也成为白思娜近期工作重点。

2020年底，白思娜一行访问北京冬奥组委，听取了北京冬奥会准备情况介绍，还与中国首位冬奥会冠军、北京冬奥组委运动员委员会主席杨扬深入交谈。“我非常高兴能够见到杨扬，她是短道速滑项目的明星。”白思娜说，“挪威曾在冬奥会上取得了很好的成绩，期待2022年北京冬奥会的开幕。”

冬奥会拉近了中挪之间的距离，为两国深化在体育领域的合作提供了机遇。白思娜表示，挪威与中国在冰雪运动领域有着长期合作，一些越野滑雪和冬季两项项目的中国运动员正在挪威教练指导下进行训练。事实上，为了学习挪威先进的雪上项目发展经验，中国体育总局将挪威作为外训冬奥会的重点国家。2017年4月，中挪两国体育主管部门签署《中挪体育合作谅解备忘录》。此后，双方又陆续签署多项执行计划，冬季项目合作便是该计划的重中之重。

冬奥会不仅是运动员竞技的舞台，更是各国人民增进了解的桥梁。挪威是冰雪的国度，在这里，冰雪运动是几乎人人都参与的国民活动。随着中国的发展，特别是中国成功申办2022年冬奥会、冬残奥会后，中国冰雪运动的潜能被极大释放。白思娜高兴地看到中国提出了“带动三亿人参与冰雪运动”的宏大愿景，她说：“挪中因冬奥走得更近，参与冬季运动的人越多，挪中两国的合作空间就越广阔。挪威重视与中国在冬季运动领域的紧密合作，双方的共同努力将让冰雪运动的发展更加繁荣。”

“挪中贸易合作空间大”

中挪关系近几年健康稳定发展，双边合作愈发拓宽走深。白思娜提出，挪威和中国对自由贸易有共同的愿景，双方为早日达成双边自贸协定做出了很多努力。2019年11月，中挪举行中国—挪威自由贸易协定第16轮谈判，谈判取得了积极进展。2019年，中挪双边贸易额达73.4亿美元。“挪中贸易合作空间大，而且还有很大上升空间。”白思娜说。

中国是挪威在亚洲最大的贸易伙伴，不少挪威商品在中国市场上享有美誉，比如三文鱼等挪威海产品深受中国消费者的喜爱。2020年，新冠肺炎疫情重创全球贸易，国际冷链物流的安全问题也成为人们关注焦点。白思娜表示，就水产运输问题，挪威已经建立起一整套严格的管理制度，让海洋运输服务环保卫生。与此同时，挪威一直与中国相关机构保持着密切沟通和合作，共同保障中国消费者的食品安全。

中国和挪威之间有努力克服疫情影响的通力合作，也有展望未来发展的共同愿景。白思娜表示，过去几年间，到访挪威的中国游客数量持续增加。她希望，疫情过后可以有更多的中国游客到访，感受自然之美。“挪威的夏季和冬季都很美，特别是冬天还有绚烂的极光。”白思娜说。（张六陆）

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