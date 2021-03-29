新华社墨西哥城3月28日电（记者吴昊）圣萨尔瓦多消息：首批中国科兴公司研制的新冠疫苗28日运抵萨尔瓦多。中国驻萨尔瓦多大使欧箭虹和萨卫生部长弗朗西斯科·阿拉比等到机场迎接。

当地时间当天凌晨，一架中国国际航空公司飞机载着萨尔瓦多政府采购的首批科兴新冠疫苗，降落在萨尔瓦多国际机场。

阿拉比在致辞中感谢中方对萨方抗击新冠疫情的支持。他表示，科兴新冠疫苗的到来为萨尔瓦多抗疫带来希望，将助力当地新冠疫苗接种计划，保护当地民众并助其尽快走出疫情、回归正常生活。

欧箭虹表示，中方高度重视萨方自中国采购疫苗。中方克服自身困难，第一时间向萨方交付疫苗，展现中萨人民深情厚谊，体现中国政府对萨政府抗疫工作的全力支持。中国愿与萨尔瓦多共克时艰、共抗疫情，保持密切协作，做好疫苗合作后续工作，切实造福萨尔瓦多人民，推动中萨友好合作不断迈上新台阶，建设人类卫生健康共同体。

萨尔瓦多总统布克尔27日在社交媒体上对中国领导人和中国政府提供的抗疫支持表示感谢。

今年2月，萨尔瓦多启动新冠疫苗接种计划。据萨尔瓦多卫生部门公布的数据，截至3月28日上午，该国累计新冠确诊病例63766例，累计死亡病例2000例。

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