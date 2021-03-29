3月28日，105岁的巴尔塔格老妪正在罗马尼亚首都布加勒斯特接受第二剂新冠疫苗接种。新华社发（克里斯泰尔摄）

新华社布加勒斯特3月28日电（记者林惠芬）罗马尼亚首都布加勒斯特一位百岁老妪28日完成第二剂新冠疫苗接种，成为该国首都迄今最年长的接种者。

今年105岁的巴尔塔格当天在她的孙女和曾孙陪同下来到接种点接种了第二剂辉瑞新冠疫苗。“我孙女是医生，是她说服我接种的。”她说。老人呼吁更多民众接种疫苗，“摆脱疫情的唯一办法是接种疫苗！”

接种点所在的布加勒斯特4区政府向老人赠送了鲜花，对她积极接种疫苗的行为表示赞赏。截至27日17时，罗马尼亚共有超过191万人接种了新冠疫苗，其中超94万人完成两剂接种。

罗马尼亚正面临新一波新冠疫情，而首都布加勒斯特是全国感染率较高的地区之一。截至28日，罗马尼亚累计新冠确诊病例936618例，累计死亡23114例；现有重症病例1386例，达到疫情暴发以来最高水平，目前该国医院重症病床占用率已超过90%。

3月28日，105岁的巴尔塔格老妪正在罗马尼亚首都布加勒斯特接受第二剂新冠疫苗接种。新华社发（克里斯泰尔摄）

3月28日，105岁的巴尔塔格老妪（右）在罗马尼亚首都布加勒斯特接种第二剂新冠疫苗后坐在留观区。新华社发（克里斯泰尔摄）

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