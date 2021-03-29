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综述：美国超60个城市举行集会抗议针对亚裔的种族歧视和仇恨犯罪

2021年03月29日08:19 | 来源：新华社
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新华社纽约3月27日电（记者 刘亚南 夏林）包括纽约、旧金山、洛杉矶、芝加哥、亚特兰大和华盛顿特区等在内，美国数十个城市在27日举行集会和游行，抗议针对亚裔的种族歧视和仇恨犯罪。

美国“即刻行动制止战争消除种族主义”联盟网站说，美国当日有超过25个州60多个城市举行了集会和游行活动。

当天下午，在纽约市皇后区法拉盛广场，记者看到约有200名来自不同族裔的民众，举着反对种族主义和暴力的标语，高喊口号，多名人士还讲述了曾遭受歧视的经历。随后，集会人群在当地警察陪护下进行游行示威。

法拉盛国际高中教师乔丹·沃尔夫在接受记者采访时表示，亚裔美国人是他的邻居、朋友，也是他的学生，亚裔美国人值得以受尊敬的方式对待并得到安全。他说，在纽约的每个人都应该感到安全，没有理由仇恨别人或说尖刻无情的话。

“白人至上主义是祸根。为了过上更加健康、幸福和更安全的生活，白人至上主义需要被除掉。”第二代移民萨曼莎·伊万杰莉斯告诉记者，白人至上主义现在是美国制度和结构的一部分，“当我们对这些事情保持沉默时，我们就是共谋者。”

在旧金山，华裔和韩裔社区举行多个抗议集会，超过3000名示威者从市政厅和唐人街游行至联合广场汇合，人们高举“停止仇恨亚裔”和“站起来，说出来”等标语。旧金山市市长伦敦·布里德在联合广场参加集会并发表讲话，呼吁人们齐心协力抗击种族主义。

在芝加哥，有超过1000名不同族裔的人士在唐人街广场举行抗议集会，伊利诺伊州众议员特雷莎·马等参加集会。芝加哥华埠更好团结联盟负责人陈本恩在接受记者采访时表示，通过集会活动希望“我们能被听见”，并在建设更安全和更好华人社区的共同目标下联合当地居民，同时与当地政府和警察合作。

美国新冠疫情暴发以来，针对亚裔的种族歧视和仇恨犯罪不断升级。美国佐治亚州亚特兰大地区16日发生3起枪击案，造成包括6名亚裔女性在内的8人死亡。（参与记者徐静、吴晓凌、张墨成、谢锷）

(责编：刘叶婷、刘洁妍)

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