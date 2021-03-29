△苏伊士运河货轮搁浅遥感影像图

2021年3月23日，一艘巨型集装箱货轮在苏伊士运河发生船舶搁浅事故，导致航道双向封锁。自然资源部国家卫星海洋应用中心在3月25日下午16时许获悉该消息后，即刻对海洋一号C、D两颗卫星的飞行轨道进行计算，确定D星将在当天19时飞越苏伊士运河上空。

△苏伊士运河应急观测区域覆盖情况

据悉，任务明确后，该中心立刻联系西安卫星测控中心提出临时增加测控圈次的需求，获取了唯一的指令上注弧段，此刻，距离上注圈次的起始时刻已不足20分钟。随后，业务人员制作了D星在苏伊士运河上空开机观测的任务计划并生成卫星工作指令，又对星上已有业务指令进行分析，确定计划指令同星上指令无冲突，在测控圈次开始前不到1分钟的时候将指令发给了测控中心，最终完成本次应急观测指令的上注。

△苏伊士运河货轮搁浅遥感影像图

3月26日凌晨，本次应急观测数据顺利下传至中心地面接收站，从遥感影像中可以确定搁浅船舶的位置以及被迫滞留在运河两端的货轮。

△运河南侧待通航船舶

△运河北侧待通航船舶

本次观测任务从确认目标到指令上注不到1个小时，充分体现了海洋一号双星组网和海岸带成像仪大幅宽观测的优势，说明海洋一号卫星具备满足绝大部分短时间范围内应急观测需求的能力。（总台央视记者 李洁 郑天皓 李卉）

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