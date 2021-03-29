本报驻阿根廷记者 姚明峰

近年来，中国同阿根廷的科技合作不断深入。阿根廷科技创新部部长萨尔瓦雷扎表示，抗疫合作加深了阿中两国在生物医学领域的交流，两国在信息技术、航空航天、高端制造和新能源等领域的合作潜力也不断释放。

医疗合作，助阿完善全国公共卫生体系

3月4日，阿根廷在全国范围内启动接种中国国药集团研发生产的新冠疫苗。接受接种的阿根廷民众表示，中国疫苗的到来将加快阿根廷的疫苗接种速度，为人们提供安全保障。

阿根廷首都布宜诺斯艾利斯的埃塞萨国际机场，是阿根廷最重要的交通枢纽之一。为严控境外输入病例，阿根廷政府在机场采取了严格的防疫措施。

在值机大厅和旅客到达通道中，华为云与中威电子联合推出的热成像技术设备，为机场防疫工作筑起了第一道防线。通过摄像头，设备可以进行人脸识别，确认旅客是否戴口罩，并自动检测体温，测量误差小于0.3摄氏度。

“机场人流密集。我们需要精准、高效的技术来助力防疫工作。”华为阿根廷公司技术总监博诺拉介绍说，这套设备支持同时检测20人的体温，实现3至10米的远距离、非接触测量，最大可检测人流量达每小时4.68万人。“如果乘客体温异常，系统会自动向后台发出警报，以便相关部门及时采取对策，大大提升了机场内的通行效率和安全性。”

热成像人工智能体温检测系统已成为阿根廷火车站、机场、商场等人流密集场所的“标配”。中国医疗器械设备和“云技术”加入阿根廷抗疫，提升了当地医疗硬件设施水平，还为中阿两国医疗团队视频交流会提供技术支持。欧尼可公立医院是阿根廷第一家收治新冠肺炎确诊病例的医院，该院副院长雷博利尼表示，在医疗物资紧缺时，来自中国的物资和设备保护了一线医护人员，并让患者及时得到救治。

中阿抗疫合作从防疫物资援助、诊疗经验分享到疫苗临床试验合作、疫苗采购运输，不断走深走实。阿根廷生产发展部部长库尔法斯表示，中国医疗技术能力和经验对阿根廷非常重要，相关援助受到阿各方高度重视和赞赏。阿根廷卫生部部长卡拉·比索蒂认为，阿中在医疗健康领域的科技合作，有助于阿政府完善全国公共卫生体系，更好抗击疫情。

航天合作，携手探索宇宙深空

不久前，嫦娥五号顺利返回地球，探月工程取得重要成就，举世瞩目。位于阿根廷内乌肯省的萨帕拉深空测控站，在嫦娥五号任务中扮演了重要角色——作为中国在海外建设的首个深空测控站，它助力实现首次对“纳米比亚—阿根廷”基线准实时干涉测量，填补了中国境外干涉测量弧段空白，极大支持了探测器轨道快速确定。

近年来，中阿两国航天合作日益密切。2020年，阿根廷总统费尔南德斯签署法令，批准阿中空间活动领域合作框架协议生效；阿根廷国旗首次搭乘中国航天器遨游太空，长征五号印上了阿根廷国家空间活动委员会的标志；中阿关于建立联合科学技术中心的合作协议稳步落地；中阿40米射电望远镜项目有序推进……

2020年11月，中国长征六号运载火箭成功将13颗卫星送入预定轨道，其中10颗为阿根廷卫星逻辑公司研制的遥感小卫星。对中国来说，这是长征六号运载火箭首次承接国际商业卫星发射服务；对阿根廷来说，这是卫星逻辑公司在国际范围内首次购买整箭发射服务。

按计划，这10颗遥感卫星发射入轨后，与其他7颗在轨卫星组网运行，阿根廷距离建设一个能向全球提供商业遥感服务的卫星星座的目标又近了一步。卫星逻辑公司技术领域负责人赫拉尔多·里查特表示，中国自主研发的火箭可靠性强且发射成本极具竞争力，长征系列运载火箭更是久负盛名。“双方团队近年来一直密切配合、相互学习，中国科研人员帮助公司解决了卫星发射等各环节中的许多重要技术问题，助力阿根廷遥感卫星星座建设任务稳步推进。与中国在航空航天领域的合作至关重要。”

目前，卫星逻辑公司已与中国河南一家企业签署合作协议，后者租用卫星经过河南上空的时段，将相关卫星遥感服务应用到农业领域。阿根廷国家空间活动委员会国际合作负责人马卡丘克表示，这次发射为阿中航天技术合作翻开了崭新一页，给未来两国相关合作注入了更多信心和动力。

5G合作，让科技走进寻常生活

在布宜诺斯艾利斯市的一座购物中心里，记者看到电信运营商的工作人员正向顾客展示中国品牌的5G手机。手机连接5G网络后，网络测速结果是4G网络的100倍。现场顾客纷纷参与体验。

“5G将有效推动相关基础设施建设、深化融合应用、壮大产业生态。”当地电信运营商首席执行官莫尔蒂尼介绍说，尽管阿根廷尚未具备大规模应用5G网络的条件，但公司已经启动了综合电信投资计划，“中国企业华为就是我们的战略基础设施和技术合作伙伴”。

目前，中国5G核心专利数占世界第一，并率先实现了5G商用。一批中国企业走出国门，以先进的技术设备和高性价比服务，赢得当地电信运营商的信赖与青睐，助力阿根廷等拉美地区国家加快信息化、数字化、智能化转型。

在2020年中国国际服务贸易交易会上，来自阿根廷数字经济、航空航天、软件、工业化农业、电子商务等领域的一批参展企业收获满满。互联网企业GLABANT通过服贸会接触到更多中国客户，为在优化消费者体验、数据应用、人工智能等领域与中国企业对接作了更充分准备。

费尔南德斯表示，阿根廷和中国正在寻求打造以5G为中心的新兴领域合作增长点。面对中阿两国5G合作的良好机遇，华为阿根廷公司首席执行官陈世卿表示，华为将始终致力于同阿根廷共享中国数字创新的成功经验。

远至浩瀚太空，近到寻常生活，科技合作赋能中阿高质量共建“一带一路”合作。库尔法斯指出，中国强劲且持续的经济发展为阿根廷打开巨大机会之窗。“阿根廷期待两国进一步加强科技创新合作，共同应对重大挑战，实现可持续发展。”

（本报布宜诺斯艾利斯3月28日电）

《 人民日报 》（ 2021年03月29日 03 版）

(责编：郝江震、白宇)