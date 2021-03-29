本报记者 吴 刚

“溯源是一个科学问题，其目的是了解病毒动物源头和传播途径，助力当前全球抗疫努力，防止病毒卷土重来。”3月26日，在外交部举行的中国同世卫组织开展新冠病毒溯源联合科学研究工作吹风会上，外交部国际司司长杨涛表示，“中国同世卫组织开展的合作是联合科学研究，不是个别国家所谓的‘调查’。”

当天，来自50个国家以及非盟、阿盟的100余名驻华使节和外交官出席了吹风会。会上，中国—世卫组织新冠病毒溯源研究联合专家组中方专家、中国疾控中心副主任冯子健详细介绍了此次联合研究的背景、过程、主要发现和下一步建议，并回答了提问。

冯子健表示，溯源工作是一个科学的工作，这项工作非常复杂，需要长期持续努力，需要有序有效开展，需要全球合作。做好溯源工作，不能把眼光聚焦在某地或某个时间，应该是全球视角，在全球协同下，有重点、有部署地推进。

今年1月14日，世卫组织派出的国际专家组抵达武汉，与中方专家组成溯源研究联合专家组，在武汉共同开展全球溯源中国部分的工作。在武汉工作期间，联合专家组进行了广泛的访谈、座谈和现场访问，走访了包括金银潭医院、华南海鲜市场、武汉病毒研究所等场地。访谈人员包括医护人员、实验室人员、科研人员以及病人等。冯子健表示，国际专家组和中方专家都非常感谢地方政府做出的努力和配合。尽管时间有限，不过专家们都认为，“想看的地方都看到了，想见的人都见到了，想访谈的知情人都访谈了。目前，全球溯源中国部分的研究工作已按计划圆满完成。”

“中国的抗疫工作是在阳光下进行的。”杨涛说，中国积极克服困难与世卫组织专家联合进行病毒溯源研究，体现了中国的开放、透明。中国在自身疫情防控面临较大压力的情况下，率先同世卫组织开展溯源合作，是为全球抗疫事业作出的积极贡献。

目前，全球还处在新冠肺炎疫情大流行期间，各国首要任务依然是控制疫情。杨涛说：“中国率先宣布，在新冠疫苗研发完成并投入使用后，将作为全球公共产品。中方愿继续本着团结、合作、科学、公正的原则，同国际社会开展疫情防控合作，践行人类卫生健康共同体理念。”

《 人民日报 》（ 2021年03月29日 03 版）

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