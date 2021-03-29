本报驻西班牙记者 姜 波

联合国世界旅游组织日前通报，中文正式成为该组织官方语言。该组织秘书长祖拉布·波洛利卡什维利接受本报记者书面采访时表示，中国在全球旅游业中发挥着越来越重要的作用。中文正式成为世界旅游组织的官方语言之一，十分必要，中国将更加有效地参与该组织的工作，加强双方的合作与联系。

“对于世界旅游组织来说，这是一个意义重大的里程碑。”波洛利卡什维利说，这不仅可以更好反映旅游业本身所体现的全球化和多元化属性，也可以帮助该组织更好地推动不同国家和民众之间的沟通联系并使其惠及所有人，这正是联合国所倡导的目标。

波洛利卡什维利表示，中国政府付出巨大努力有效控制住疫情，同时致力于以安全、负责任方式推动旅游业重启。此外，中国政府通过税费减免、金融贷款、融资担保等财政金融措施支持旅游业复苏。“很高兴看到中国加强旅游业创新和数字化转型，促进旅游业的可持续发展。”

新冠肺炎疫情对全球旅游业造成巨大冲击。世界旅游组织正在推动制定《保护游客国际准则》，同时持续通过该组织倡导成立的全球旅游危机委员会，为国际旅游业复苏提供建议和指导。波洛利卡什维利指出，各国政府间以及政府与私营部门间的协调合作，对于未来重建国际旅游业信心至关重要。

“中国一直积极支持世界旅游组织的工作，是全球旅游危机委员会的重要成员之一。在应对疫情对旅游业造成冲击的过程中，中国发挥了重要作用。”波洛利卡什维利说，旅游业在推动实现更广泛的经济社会复苏方面具有独特潜力。中国为世界旅游组织制定全球旅游业复苏建议作出了贡献。

波洛利卡什维利认为，可持续性和包容性应成为旅游业复苏和发展的核心要素。目前，世界旅游组织正与中国就提升旅游业的可持续发展展开紧密合作。从2006年开始，双方合作在中国境内建立了9个旅游可持续发展观测点，为帮助世界旅游组织掌握更多旅游行为信息、以负责任和可持续方式对旅游业发展进行管理发挥了积极作用。

波洛利卡什维利表示，中国已成为全球最大的出境游客源国，同时，中国国内旅游市场发展强劲。中国境内游的重启，不仅带动了就业和商业的繁荣，也证明旅游业是脱贫和推动实现平等的重要驱动力。他相信，疫情结束后，中国游客将很快重返全球各旅游目的地，为更多地区实现旅游业可持续发展提供动力。

（本报马德里电）

《 人民日报 》（ 2021年03月29日 03 版）

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