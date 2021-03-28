新华社阿布扎比3月28日电 当地时间3月28日，国务委员兼外长王毅在阿布扎比同阿联酋外长阿卜杜拉举行会谈。

王毅表示，中阿人民是好朋友、好兄弟、好伙伴，两国关系建立在高度相互信任和深厚传统友谊之上。两国最高领导人之间的牢固友情和互信，为两国关系不断发展提供了坚强保障。中方支持阿方维护国家安全和稳定，自主探索适合国情的发展道路；支持阿方打击宗教极端势力，在国际和地区事务中发挥积极作用。中方赞赏阿方在涉及中方核心利益问题上给予的有力支持。中阿两国及其他新兴经济体的发展，是和平力量的增长，是文明多样性的体现，将使这个世界更加均衡、更加和谐、更加丰富多彩。

王毅强调，中阿合作开展全球首个新冠灭活疫苗三期国际临床试验，创造了多国籍、大规模临床试验的纪录，为推动国际抗疫合作作出了重要贡献。中方愿同阿方不断创新合作模式，扩大合作范围，展现两国的国际道义担当。中方愿同阿方加强“一带一路”倡议和阿“面向未来50年国家发展战略”的深度对接，拓展在能源、高新技术、金融投资等领域互利合作，共同研究推动健康码国际互认互通。双方还要加强反恐和去极端化合作。中方全力支持阿方办好迪拜世博会，愿同各方一道确保北京冬奥会圆满成功。

王毅说，中方愿同阿方加强在联合国等多边机构的沟通协调，共同维护真正的多边主义，推动国际关系民主化，支持文明多样化，发挥联合国的核心作用，维护国际法和国际条约的权威。中国同阿拉伯国家就共同提出数据安全合作倡议达成一致，表明双方愿积极参与全球数字经济规则的制定。中方提出实现中东安全稳定的五点倡议，希望地区国家秉持独立自主精神，以主人翁态度探索符合地区需要的安全架构，寻找适合地区国家国情的发展道路。

阿卜杜拉表示，中国的发展取得辉煌成就，又率先成功战胜疫情，中国人民值得为此骄傲。阿方也为有中国这样的战略合作伙伴感到自豪。阿方支持一个中国原则，支持中国实现发展繁荣，支持中国维护世界文明的多样性，支持中国为推动全球共同发展发挥引领作用。阿方希深化双方在卫生、农业、科技、应对气候变化、防止沙漠化等领域合作，实现互利共赢。阿方愿同中方共同打击恐怖主义，尤其是加强去极端化的努力，携手维护中东地区的和平稳定，希望双方进一步开展在联合国事务中的协调配合。阿方赞赏中方积极参与迪拜世博会，支持中国举办北京冬奥会。

双方还就共同关心的国际和地区问题深入交换了意见。

双方宣布就健康码互认达成原则一致。会谈后，双方共同出席两国疫苗原液灌装生产线项目“云启动”仪式。

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