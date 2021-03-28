近期，H&M、耐克等国外品牌声称新疆存在“强迫劳动”问题，拒绝使用新疆棉花产品的声明引起了舆论关注。前段时间，一些新疆棉企负责人也反映，去年以来，已经签好的棉产品出口订单突然间全部被取消。新疆棉花为何突然面临困境？总台央视记者前往新疆进行了调查。

机构声称新疆棉企“强迫劳动”

棉企工人用亲身经历辟谣

今年55岁的艾尔肯·艾则孜是新疆尉犁县的一名棉农，依靠家里的150多亩棉田，每年有10万元左右的纯收入。种棉、养牛、放羊，艾尔肯一家的生活越来越富裕。然而，这样的幸福生活，很有可能因为附近工厂不再收购他的棉花而改变。

尉犁县众望工贸有限公司负责人张彪，已经连续两年从艾尔肯的棉田收购棉花，加工后销往国内外。2020年，张彪却失去了出口的机会，因为很多品牌终止收购来自新疆的原料，有的甚至放弃了中国的供应商。张彪说，一些主要依靠出口的棉企销售渠道已经被彻底切断，有的企业损失达到几亿元。

这中间到底出了什么问题？原来，2020年8月，瑞士良好棉花发展协会（BCI）宣布对所有新疆棉企无限期取消担保认证。这一行动导致新疆棉产品进入了国际贸易的“黑名单”，而该协会给出的理由竟是新疆棉企存在“强迫劳动”的问题。对于这种说法，新疆棉商和棉花企业工人都予以驳斥。

新疆国欣种业有限公司总经理 卢春建：纯属胡说八道。我不知道他说这个话的目的是看到了还是听到了，还是胡言乱语，说这个话是不是有什么目的。今年招聘的时候，本来应该是八十多个人，来了将近一百六七十个人。我们要是强迫劳动，会来这么多人吗，会这么积极吗？

新疆国欣种业有限公司员工 穆太力普：我们平时上八个小时班，中间有两个小时午休时间，夫妻俩一个月的工资是9000元左右，我们的公司没有所谓的“强迫劳动”，我来公司后也没听过没见过这样的事。

“强迫劳动”谎言从何而来？

BCI上海代表处评估报告遭无视

BCI为什么会得出与事实相悖的结论？这还要从近几年一些西方媒体炮制的谎言说起。

2019年以来，澳大利亚战略政策研究所、英国广播公司、《华尔街日报》等一些西方媒体和非政府组织，持续指责新疆存在“强迫劳动”问题，把新疆棉纺织行业定义为“强迫劳动的重灾区”。

在西方强大的舆论攻势下，耐克、CK、汤米、Gap等品牌商停用新疆棉织品。作为关键角色的BCI也采取行动，启动新疆“强迫劳动”调查。在BCI上海代表处供职的吴艳，向记者介绍了调查流程。

BCI上海代表处首席代表 吴艳：首先是生产者单位进行自我评估，然后由我们上海的团队进行第二方的可信度审核，最后由第三方的审核机构出具单独的验证报告。

为回应境外有关“强迫劳动”的舆论，BCI上海代表处对新疆的项目进行了严格复查，最终证实新疆并没有所谓“强迫劳动”问题。他们向总部提交了两份调查报告，还汇总了瑞士通标公司等第三方检测机构历年以来的检测报告。

但是，BCI总部却无视其上海代表处和通标公司提交的评估报告，声称新疆棉企存在所谓“强迫劳动”，并且没有任何理由的无限期取消新疆棉企“良好棉花”认证。导致近50万吨的新疆棉花无法进入国际棉纺织生产供应链。

BCI错误认定的背后：

“人权组织”施压，美国政府机构授意

BCI为何执意地不顾事实？记者了解到，参加良好棉花调查工作组的一些所谓的“人权组织”，在调查工作中向BCI总部频频施压，他们也是所谓新疆“强迫劳动”问题的始作俑者。除此之外，良好棉花理事会和美国国际开发署的不断授意也与此有关。

整个2020年，美国政府对新疆棉产业频频出手打压。从美国财政部要求美国公司完成与新疆52家棉企的清算撤资，到国土安全部海关与边境保护局针对新疆棉企发布进口禁令，几项措施几乎封堵了新疆棉产品的出口渠道。

国际零售品牌在中国地区采购的“良好棉花”，占全球采购量的33%。BCI总部作出的无理决定，实际是美国政府涉疆制裁的延伸，导致了供应链脱钩的恶果。瑞士良好棉花发展协会和一些非政府组织、零售品牌商的所做所为，让白棉花上了“黑名单”。

中国社科院中国边疆研究所研究员 许建英：美国所谓的要保护新疆的人权完全是一派谎言，根本目的实际是破坏新疆各族人民的生存权和发展权，这也是对新疆各族人民的人权的最大的破坏。

事实证明，所谓新疆“强迫劳动”的说法是彻头彻尾的世纪谎言，是美西方个别政客、非政府组织、媒体沆瀣一气炮制的丑恶闹剧。他们表面上关心的是人权问题，实际却是打着人权的幌子反人权，企图剥夺新疆棉农和最普通劳动者的利益。他们以“强迫劳动”为由限制新疆产品出口，打压中国企业、破坏新疆稳定、抹黑中国治疆政策，甚至对中国内政粗暴干涉。中方对此坚决反对，也将继续采取一切必要举措，维护中国企业和劳动者的合法权益。

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