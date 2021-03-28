人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>国际

BCI上海代表处提交2份报告证明新疆无“强迫劳动” 被总部无视

2021年03月28日16:14 | 来源：央视新闻
小字号

　　近期，H&M、耐克等国外品牌声称新疆存在“强迫劳动”问题，拒绝使用新疆棉花产品的声明引起了舆论关注。前段时间，一些新疆棉企负责人也反映，去年以来，已经签好的棉产品出口订单突然间全部被取消。新疆棉花为何突然面临困境？总台央视记者前往新疆进行了调查。

　　机构声称新疆棉企“强迫劳动”

　　棉企工人用亲身经历辟谣

　　今年55岁的艾尔肯·艾则孜是新疆尉犁县的一名棉农，依靠家里的150多亩棉田，每年有10万元左右的纯收入。种棉、养牛、放羊，艾尔肯一家的生活越来越富裕。然而，这样的幸福生活，很有可能因为附近工厂不再收购他的棉花而改变。

　　尉犁县众望工贸有限公司负责人张彪，已经连续两年从艾尔肯的棉田收购棉花，加工后销往国内外。2020年，张彪却失去了出口的机会，因为很多品牌终止收购来自新疆的原料，有的甚至放弃了中国的供应商。张彪说，一些主要依靠出口的棉企销售渠道已经被彻底切断，有的企业损失达到几亿元。

　　这中间到底出了什么问题？原来，2020年8月，瑞士良好棉花发展协会（BCI）宣布对所有新疆棉企无限期取消担保认证。这一行动导致新疆棉产品进入了国际贸易的“黑名单”，而该协会给出的理由竟是新疆棉企存在“强迫劳动”的问题。对于这种说法，新疆棉商和棉花企业工人都予以驳斥。

　　新疆国欣种业有限公司总经理 卢春建：纯属胡说八道。我不知道他说这个话的目的是看到了还是听到了，还是胡言乱语，说这个话是不是有什么目的。今年招聘的时候，本来应该是八十多个人，来了将近一百六七十个人。我们要是强迫劳动，会来这么多人吗，会这么积极吗？

　　新疆国欣种业有限公司员工 穆太力普：我们平时上八个小时班，中间有两个小时午休时间，夫妻俩一个月的工资是9000元左右，我们的公司没有所谓的“强迫劳动”，我来公司后也没听过没见过这样的事。

　　“强迫劳动”谎言从何而来？

　　BCI上海代表处评估报告遭无视

　　BCI为什么会得出与事实相悖的结论？这还要从近几年一些西方媒体炮制的谎言说起。

　　2019年以来，澳大利亚战略政策研究所、英国广播公司、《华尔街日报》等一些西方媒体和非政府组织，持续指责新疆存在“强迫劳动”问题，把新疆棉纺织行业定义为“强迫劳动的重灾区”。

　　在西方强大的舆论攻势下，耐克、CK、汤米、Gap等品牌商停用新疆棉织品。作为关键角色的BCI也采取行动，启动新疆“强迫劳动”调查。在BCI上海代表处供职的吴艳，向记者介绍了调查流程。

　　BCI上海代表处首席代表 吴艳：首先是生产者单位进行自我评估，然后由我们上海的团队进行第二方的可信度审核，最后由第三方的审核机构出具单独的验证报告。

　　为回应境外有关“强迫劳动”的舆论，BCI上海代表处对新疆的项目进行了严格复查，最终证实新疆并没有所谓“强迫劳动”问题。他们向总部提交了两份调查报告，还汇总了瑞士通标公司等第三方检测机构历年以来的检测报告。

　　但是，BCI总部却无视其上海代表处和通标公司提交的评估报告，声称新疆棉企存在所谓“强迫劳动”，并且没有任何理由的无限期取消新疆棉企“良好棉花”认证。导致近50万吨的新疆棉花无法进入国际棉纺织生产供应链。

　　BCI错误认定的背后：

　　“人权组织”施压，美国政府机构授意

　　BCI为何执意地不顾事实？记者了解到，参加良好棉花调查工作组的一些所谓的“人权组织”，在调查工作中向BCI总部频频施压，他们也是所谓新疆“强迫劳动”问题的始作俑者。除此之外，良好棉花理事会和美国国际开发署的不断授意也与此有关。

　　整个2020年，美国政府对新疆棉产业频频出手打压。从美国财政部要求美国公司完成与新疆52家棉企的清算撤资，到国土安全部海关与边境保护局针对新疆棉企发布进口禁令，几项措施几乎封堵了新疆棉产品的出口渠道。

　　国际零售品牌在中国地区采购的“良好棉花”，占全球采购量的33%。BCI总部作出的无理决定，实际是美国政府涉疆制裁的延伸，导致了供应链脱钩的恶果。瑞士良好棉花发展协会和一些非政府组织、零售品牌商的所做所为，让白棉花上了“黑名单”。

　　中国社科院中国边疆研究所研究员 许建英：美国所谓的要保护新疆的人权完全是一派谎言，根本目的实际是破坏新疆各族人民的生存权和发展权，这也是对新疆各族人民的人权的最大的破坏。

　　事实证明，所谓新疆“强迫劳动”的说法是彻头彻尾的世纪谎言，是美西方个别政客、非政府组织、媒体沆瀣一气炮制的丑恶闹剧。他们表面上关心的是人权问题，实际却是打着人权的幌子反人权，企图剥夺新疆棉农和最普通劳动者的利益。他们以“强迫劳动”为由限制新疆产品出口，打压中国企业、破坏新疆稳定、抹黑中国治疆政策，甚至对中国内政粗暴干涉。中方对此坚决反对，也将继续采取一切必要举措，维护中国企业和劳动者的合法权益。

(责编：刘叶婷、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部