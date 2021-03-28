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国际观察：所谓“新殖民主义”论调荒谬之极

忆黎
2021年03月28日13:33 | 来源：人民网-国际频道
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近年来，部分西方媒体和政客大肆炒作中国在非洲搞所谓“新殖民主义”和“新帝国主义”，包括非洲正陷入中国的“债务陷阱”、中国在非洲的投资只会使中国受益等虚假言论，此种谎言论调荒谬之极。

新殖民主义实行的手段是多种多样的，高利率就是常见的一种，许多发展中国家债务加剧，因此背上愈加沉重的债务负担。今年2月，美国《大西洋月刊》刊发了题为《中国的“债务陷阱”是虚构的》文章，援引大量证据表明所谓“中国制造‘债务陷阱’”的说法是一些西方国家政客精心编造的谎言。

关于债务问题，中方曾多次表明立场。外交部发言人汪文斌称，在非洲国家整体外债构成中，多边金融机构和商业债权人所持债务占比超过3/4，在帮助非洲国家减轻债务负担上负有更大责任，没有哪个非洲国家是因为同中国开展合作而陷入债务困境的。

同时，中方高度重视非洲减缓债问题，遵照中非领导人共识和二十国集团缓债倡议，中国已同16个非洲国家签署缓债协议或达成缓债共识。还在中非合作论坛框架下免除了15个非洲国家2020年底到期的无息贷款债务。

中国更不会要求签订什么“霸王条款”，而是无“附加”条件地提供贷款和援助，使非洲能根据自身情况制定和实施发展规划。

中国对非债务占比不大，但对经济社会发展的带动作用却不小。美国约翰斯·霍普金斯大学国际问题高级研究学院中国-非洲研究所主任德博拉·布劳蒂加姆（Deborah Brautigam）就有关中国设下“债务陷阱”以攫取非洲资源的指责写道：“在一个逾6亿人无法获得电力的大陆上，中国40%的贷款用于发电和输电，另有30%用于改善非洲的交通基础设施，使之实现现代化。”

中国对非合作有力促进了非洲经济社会发展和民生改善、有助于解决基础设施方面的重大缺口。中国迄今已帮助非洲修建超过6000公里铁路、6000公里公路，建设近20个港口和80多个大型电力设施。中方参与投资建设的尼日利亚莱基深水港、肯尼亚内罗毕机场快速路项目，丰富了中非投融资合作方式，助力非洲实现自主可持续发展。

利比里亚前公共工程部长穆尔（W Gyude Moore）表示，在欧洲殖民主义统治下，“非洲的铁路、公路、港口、滤水厂和发电站从未有过整个大陆规模的基础设施建设计划，20年来，中国在非洲建设的基础设施比西方几个世纪的还要多。”

在对非援助的同时，中国却从未以慈善家自居，并且在各种场合不断表态，中国对非洲的援助不是施舍，而是双方在互相尊重、平等互利的基础上交往。

中国对非洲的可持续发展也起到良好的促进作用，中国的投资正在加速非洲的数字革命。Chiponda Chibelu在《德国之声》的一篇文章中指出，西方政府一直不愿意帮助推动非洲的技术进步。近年来“非洲国家基本上转向中国，中国帮助他们建设和扩大数字基础设施”。

此外，数以万计的非洲学生就读于中国大学。发展中国家科学院院长穆罕默德·哈桑（Mohamed Hassan）表示，在培养新一代非洲学者方面，“中国的表现比任何其他国家都好”。

关于在非中国公司只雇用中国工人这一言论，布劳蒂加姆的团队也深入研究并发现3/4或更多的雇佣工人来自当地。

无论一些别有用心的媒体和政客如何污蔑中非关系，大量事实表明，中国并没有进行“新殖民主义”和“新帝国主义”的任何目的和动机。        

(责编：于洋、常红)

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