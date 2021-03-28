新华社阿布扎比3月28日电 当地时间3月27日，阿联酋阿布扎比王储穆罕默德会见国务委员兼外长王毅。

王毅向穆罕默德转达了习近平主席的亲切问候。王毅表示，中阿合作是全方位的，两国关系具有独特示范引领意义。今年是中国共产党成立100周年，也是阿联酋建国50周年，中阿两国各自发展和中阿关系都站在新的历史起点上。中方愿同阿方一道，落实两国领导人达成的共识，全力建设好两国各领域合作项目，推动新时期中阿全面战略伙伴关系实现更大发展。

王毅说，中方赞赏阿方恪守一个中国原则，在涉及中方核心利益和重大关切问题上理解支持中方的正当立场。中方坚定支持阿方维护主权、安全、稳定，支持阿方自主探索发展道路，支持阿方打击宗教极端势力，支持阿方在国际和地区事务中发挥更大作用。中方愿同阿方一道，坚持不干涉他国内政这一国际关系基本准则，捍卫《联合国宪章》确定的国家主权平等原则。中阿要继续加强抗疫合作，积极探讨疫苗三方合作，惠及更多国家。双方要推进“一带一路”倡议和阿“面向未来50年国家发展战略”深度对接，深化能源、金融、高新技术等领域务实合作。中方愿同阿方继续共同推进“百校教中文”项目，相互支持对方办好迪拜世博会和北京冬奥会。

穆罕默德请王毅转达对习近平主席的诚挚问候和良好祝愿，祝贺中国共产党成立100周年，祝愿中华人民共和国不断繁荣、昌盛、进步。穆罕默德表示，阿方高度重视阿中特殊的全面战略伙伴关系，为双边关系取得的成就深感自豪。阿方感谢中方提供新冠疫苗支持，帮助阿战胜疫情挑战，这充分证明两国关系的友好和牢固。阿方全力支持中方举办一届成功的北京冬奥会，期待两国关系不断加强，热烈欢迎中方为维护中东和平稳定发挥更大作用。

访阿期间，王毅还将同阿联酋外长阿卜杜拉举行会谈。

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